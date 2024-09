Beroemde Café Stanny in Berchem is nu Café Service | Laagdrempelig lekker eten en een attente service

Café Stanny in Berchem is Café Service geworden. Culinair recensent Jan Scheidtweiler zou er elke week willen gaan eten.

Weg is de opvallende rode gevel van Café Stanny bij station Antwerpen-Berchem. Het beroemde café sloot eind 2023 en liet na zestien jaar een leegte achter. Gelukkig kunnen liefhebbers van de betere buurtbistro al enkele maanden opnieuw terecht in de Stanleystraat. Overnemers Daan Gooiker en Tessa Kersten hebben van Café Service een waardige opvolger gemaakt: dit is zo’n lekkere, laagdrempelige plek waar je elke week wel wil komen eten.

Lees meer Restaurant Quartz in Brussel | Ambitie en talent waarvoor je stevig betaalt

Advertentie

Advertentie

Het opgepoetste interieur – de gevel is nu roestbruin geschilderd – geeft al aan dat het voormalige café een upgrade heeft gekregen. De halfronde houten toog, de oude vloertegels en de caféstoelen zijn gebleven, maar de tafeltjes met hun diepgroene tafelblad, de linnen servetten en de frisgewitte muren blinken als nieuw.

Ook al heeft het koksduo van Café Service ervaring in hoogstaande restaurants, hier houden ze het bij een korte kaart met gerechten om te delen. © Courtesy of Café Service

Stanny stond bekend om zijn spaghetti bolognese. Die is op de eetkaart van Café Service niet te bespeuren. Toch lijken chefs Lauren Vergeyle en Robin Gielens in de halfopen keuken geen ingewikkelde gastronomische dingen te willen doen. Ook al heeft het duo ervaring in hoogstaande restaurants – zij onder meer bij Meliefste, hij bij Veranda – hier houden ze het bij een korte kaart met gerechten om te delen.

De meeste zijn heel simpel en combineren twee of drie ingrediënten, zoals buikspek met rode biet (23 euro) of een toast met gerookte paling, zure room en bieslook (18 euro). Voor de kleine honger heeft Café Service barhapjes in voorraad, van een toast met rillette (8,5 euro) tot een oester (4,5 euro per stuk).