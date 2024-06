Restaurant Demain in Cadzand volgt Pure C op | ‘Niet alles staat op punt’

Restaurant Demain volgt Pure C in Cadzand op. Niet alles staat op punt, maar toch merkt culinair recensent Jan Scheidtweiler de goede intenties in deze ambitieuze zaak.

Zo hard het met de ontwikkeling van het luxevastgoed in Cadzand gaat, zo droevig is het er gesteld met het aanbod aan interessante restaurants. Zeker nu Sergio Herman zijn bekroonde zaken AIRrepublic en Pure C gesloten heeft, weet de Nederlandse tegenhanger van Knokke culinair niet veel te bieden.

Gelukkig durfde een getalenteerd koppel het aan om begin dit jaar in het Strandhotel, op de voormalige plek van Pure C, een ambitieus nieuw restaurant te openen. Demain heet het en voor Romée Monkel en Dani Hoefnagels blijkt dat zoveel meer dan alleen ‘morgen’ te betekenen: ze willen er ‘een culinaire reis naar de toekomst’ bieden.

Met ervaring in Nederlandse toprestaurants – ze werkten allebei in de twee­sterrenzaak Brut172, en Hoefnagels stond nog in de keuken bij Pure C – heeft het duo het potentieel om hier iets moois van te maken. Ook het zeezicht en het rust­gevende interieur – met veel hout en ruimte – en een enthousiaste ploeg jonge medewerkers doen het beste verhopen.

