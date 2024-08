Restaurant Quartz in Brussel | Ambitie en talent waarvoor je stevig betaalt

Quartz – genoemd naar de vele facetten van het mineraal – is gevestigd op een bekend adres in de Kasteleinswijk. De chef nam in het voorjaar de voormalige slagerij over waarin La Canne en Ville een Michelinster bij elkaar kookte. Aan de inrichting en de kaart te zien mikt Quartz al even hoog. De rij vleeshaken aan de muur en de oude vloertegels doen nog wel aan vroeger denken, maar tegelijk investeerde Bruno in een open interieur, met afgeronde houten tafels en grijze kuipstoelen. Donkergroen is de hoofdtoon: de diepe kleur komt overal terug, van de letters op het menu tot de luifel over het terras.