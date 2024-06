Restaurant Tero in Brussel | Zacht geprijsd, maar mist finesse

De vijf andere gerechten komen daarna spijtig genoeg allemaal samen op tafel: gemakkelijk voor de keuken, niet aangenaam voor de gasten. Terwijl we kiezen welke borden we koud laten worden, is het wel smullen van een krokant taartje waarop prei en sjalot als in een tarte tatin licht gekaramelliseerd zijn (15 euro). De taart past ook goed bij een verzorgd afgewerkte salade van dun geschaafde biet met noten en shimeji-paddenstoelen (13 euro). Ook een royale kroket van pulled pork (18 euro) is lekker, zeker in combinatie met de pittige groenekruidensaus.