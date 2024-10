Kunst en design als reisdoel | De opkomst van Art & Design hotels

Als je in de binnentuin van hotel Capella in Sydney zit te dineren onder de zwevende, kinetische sculptuur van Lonneke Gordijn en Ralph Nauta, voelt dat een tikkeltje anders dan in een witte museumbox. Idem voor Villa Palladio in Jaipur, waar zelfs de hemelbedden handgeschilderd zijn. Dan wordt kunst een totaalervaring en trek je die los van de zeer abstracte omgeving waarin we gewend zijn kunst te kijken.

Op hotel ervaar je kunst op een heel andere manier dan in een museum of galerie. ‘Gasten zijn sowieso al meer in een open-minded mood. Ze zijn op reis, willen geïnspireerd worden, andere culturen ontdekken.’ Er is meer mentale ruimte om indrukken binnen te laten dwarrelen, want straks of morgen wacht niet die dringende deadline of stress op het werk. Je ervaart ook meer een thuisgevoel en minder toezicht. Er zijn geen museumwachters of galeriehouders die met hun ogen in je rug priemen.

Casa Malca: een ‘immersive experience’. © Courtesy of Casa Malca

Ode aan de bestemming

Deze hotels maken van kunst en design een reisdoel op zich. Elk detail is een canvas voor storytelling. Bij Cap Karoso op het Indonesische eiland Sumba wil medeoprichter Evguenia Ivara haar gasten ook laten nadenken over de lokale cultuur en tradities. Je kunt op reis gaan en een mandenvlechter bezoeken of je slaapt in Cap Karoso, waar kunstenaar Kornelis Ndapakamang 65 kilogram Indonesisch katoen verweefde in de muur achter de receptie. Het commissioned kunstwerk is een ode aan de eeuwenoude ikat-weeftechniek. Of hoe een hotel plots een verhaal vertelt over de identiteit van de bestemming.

Pless geeft nóg een voorbeeld: Le Grand Mazarin in hartje Marais in Parijs, met meer dan duizend kunstwerken in huis. Dan bén je al bijna een museum. Het hotel werd volledig vormgegeven door Martin Brudnizki, de Amerikaanse interieurarchitect die bekendstaat om zijn gesofisticeerd maximalisme. Ook hij bestelde site-specifieke kunstwerken zoals een hedendaags fresco op het boogplafond boven het zwembad. Wil je dat kunstwerk goed bewonderen? Dan is rugslag hier je beste vriend.

Le Grand Mazarin in Parijs: dit hotel in hartje Marais heeft meer dan duizend kunstwerken in huis. Dan bén je al bijna een museum. © Vincent Leroux

In The Fife Arms in Schotland zijn meer dan zestienduizend kunstwerken te vinden. Ja, u leest het goed: zestienduizend. De eigenaars, Iwan en Manuela Wirth, zijn kunstverzamelaars die met Hauser & Wirth wereldwijd meer dan twintig kunstgaleries uitbaten. In The Fife Arms hangen zelfs echte Picasso’s. Eentje aan de receptie en eentje in de leeskamer. De Picasso bij de receptie kijkt wel even de andere kant op als je de rekening ondertekent.

De werken hangen overigens aan een muur met Schots geruit behang, specifiek voor deze plek ontworpen. De Wirths geven aan hun gasten kunsttours in het hotel, waar elke kamer door een andere kunstenaar tot ‘art space’ werd omgetoverd. Deze hotels verleggen de grenzen van een hotelkamer én denken out of the museumbox. Want hoeveel musea ken je waar kunst zomaar op het receptiemeubel wordt geschilderd?

The Fife Arms in Schotland: met meer dan zestienduizend kunstwerken, waaronder echte Picasso’s, biedt dit hotel een museale ervaring in een gezellige setting. © Sim Canetty Clarke