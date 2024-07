3 Belgische wijnen om te ontkurken op de nationale feestdag

Lees meer 6 soorten wijn om altijd in huis te hebben

2. Wijnkasteel Genoels-Elderen | Chardonnay Goud 2019 (wit)

Wijnkasteel Genoels-Elderen, Chardonnay Goud 2019 © Wijnkasteel Genoels-Elderen

Ook deze wijn viel in de prijzen op de Gault&Millau Belgian Wine Awards, en terecht. Deze chardonnay is nu al uitstekend op dronk, maar heeft ook bewaarpotentieel. In het glas krijg je aroma's die je ook bij de grote witte wijnen uit traditionele wijnstreken herkent. Denk aan rijp of gekonfijt fruit en aangenaam vettige, ietwat boterachtige afdronk.

De wijnmakers van Genoels-Elderen in Riemst (Limburg) geven deze wijn een indrukwekkend lange rijping: 12 maanden op eikenhouten vaten, 9 maanden in de tank, 18 maanden sur lies (op de gistingsresten) en 24 maanden op fles. Zowel de wijnmakers als de wijndrinkers moeten dus geduld hebben, maar het resultaat liegt er niet om: dit is een topwijn om te degusteren.

3. Vignoble du Château de Bousval | Ange ou Démon Pinot Noir 2022 (rood)

Vignoble du Château de Bousval, Ange ou Démon Pinot Noir 2022 © Vignoble du Château de Bousval

Château de Bousval en zijn acht hectare wijngaarden in Genappe zijn eigendom van ondernemer Michel Verhaeghe de Naeyer. Deze biologische pinot noir is een erg knappe prestatie, die door de Gault&Millau terecht bekroond is als een van de beste Belgische rode wijnen van 2024.

Zoals alle Belgische rode wijnen is de aciditeit hoog maar verfrissend, zonder overmeesterend te zijn. In de neus kruiden en rood fruit, in de mond drinkt de wijn soepel met veel structuur in de tannines, zonder daarbij te overweldigen. Te combineren met gerechten vol diepe smaken, zoals een risotto van boschampignons.