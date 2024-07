De mooiste wijndomeinen om te bezoeken in België | Deel 1: West Vlaanderen en Antwerpen

Lees meer 6 soorten wijn om altijd in huis te hebben

2. Monteberg, Heuvelland (West-Vlaanderen)

© Wijndomein Monteberg

De familie Six is een pionier van de Belgische wijnbouw. Op de zuiderhelling van de Monteberg beheert ze tien hectaren wijngaarden, met daarbij bekende rassen als chardonnay en pinot noir maar ook rondo en kerner, rassen die het goed doen in een koeler klimaat. Zoals bij veel Belgische wijnbouwers vormt schuimwijn ook voor Monteberg een belangrijk deel van de productie. Al is het domein recent ook in de prijzen gevallen met een rode wijn op basis van rondo.

Omdat veel wandelaars en fietsers naar de groene omgeving van Dranouter komen, zet de familie ook in op wijntoerisme. Wie wil, kan ook een picknick met streekproducten bestellen. Een wandeling langs de wijngaard is sinds kort extra interessant dankzij de infoborden die de wijnmakers er gezet hebben. Zo zien je niet alleen welke druiven er voor je groeien, maar leer je ook iets over de geschiedenis van het wijndomein.

Smijterstraat 4 A, Dranouter (Heuvelland)

Tel. 0474-25.54.63 en 0479-64.72.30

Website: monteberg.be

Van maandag tot vrijdag open van 14 tot 17 uur, op zaterdag open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

3. Ravenstein, Wervik (West-Vlaanderen)

© Wijndomein Ravenstein

De geschiedenis van domein Ravenstein, op een heuvel in het Leiedal, gaat minstens terug tot de 16de eeuw. Sinds 1920 is het domein in handen van de familie Talpe. Ze baatte er eerst een melkveebedrijf uit, later richtten Dirk en Patricia er een bloemisterij op. Die vormden ze in 2017 om tot wijndomein, met een mix van bekende (chardonnay, pinot blanc) en minder bekende rassen (gamaret, garanoir). Ook al is het domein jong, de methodische aanpak van het koppel heeft al winnende wijnen opgeleverd.

Hun inspanningen om natuurlijk te werken in de wijngaard en de opbrengst per wijnstok te beperken door onrijpe trossen weg te snoeien, leidt tot concentratie en kwaliteit. Het domein viel bij Gault&Millau in de prijzen, zowel met een houtgerijpte chardonnay (Klytbosch Barrique 2022) als met een rode acolon (2021). Bezoekers kunnen een rondleiding reserveren en de wijnen ter plaatse degusteren en kopen. Tijdens de zomer staat er een overdekt terras met uitzicht over de wijngaarden.

Kruisekestraat 296, Wervik

Tel. 056-31.32.36

Website: wijndomein-ravenstein.be

Open op vrijdag en zaterdag

4. Oud Conynsbergh, Boechout (Antwerpen)

© Oud Conynsbergh / P. Beyer

In Boechout, tussen Antwerpen en Lier, vieren acht vrienden in 2024 het tienjarige bestaan van hun wijngaard. De acht plantten in 2014 de eerste ranken op een veld rond een gerenoveerde windmolen bij het dorpscentrum. Vandaag is Oud Conynsbergh uitgegroeid tot een domein van 15 hectaren, verspreid over vier velden. Het domein heeft een reputatie opgebouwd als het op natuurlijk gemaakte wijnen aankomt. Conynsbergh maakt wijn van bekende druiven als chardonnay en pinot noir, maar ook van bijzondere variëteiten als acolon en dorio. Het domein pionierde door het originele gebruik van hout in sommige cuvées. Het liet wijn op basis van auxerrois rijpen op vaten van acaciahout. In plaats van de alomtegenwoordige Franse eik te gebruiken, liet het domein vaten maken van inlandse eik.

De molen waar het allemaal begon, is nog altijd het hoofdkwartier. Hier kan je op zondag de wijnen proeven, zowel wit en rood als schuimwijn. Dat kan binnen, maar ook in de tuin. De molen vormt een goede uitvalsbasis voor een wandel- en fietstocht langs de vier wijngaarden. Dan merk je dat Boechout over heel charmante groene hoekjes beschikt. De fietsroute legt een traject van 15 kilometer af, de wandeling is 5 kilometer lang en doet alleen de molen en de pinot-noirwijngaard aan. Groepen kunnen op het domein op aanvraag elektrische fietsen huren.