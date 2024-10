De AI-pin | Waarom je (g)een virtuele assistent op je kleding wil spelden

Een gadget verlicht de zwaarte van het bestaan. In deze aflevering: de AI-pin. Of waarom je (g)een virtuele assistent op je kleding wil spelden.

Stel je voor: een persoonlijke AI-butler die helpt om zaken te onthouden, op te zoeken of te plannen. En dat zonder een mens als assistent aan te nemen of je smartphone of laptop boven te halen. Dat is de droom die bedrijven zoals Humane en Plaud verkopen. Ze ontwikkelden minicomputers zoals de Humane Ai Pin en de Plaud NotePin die je op je kleding speldt.

De Humane Ai Pin belooft functies zoals spraakbesturing, realtimevertalingen en zelfs projecties van informatie op je hand. Het idee is dat je met je stem toegang krijgt tot AI-gestuurde diensten zoals ChatGPT om je leven te organiseren zonder ooit naar een scherm te moeten kijken. De Plaud NotePin daarentegen is beperkt in functionaliteiten en richt zich op het opnemen van spraaknotities. Hiermee zet je gesproken gedachten snel om in tekst.

Helaas blijkt uit recensies dat beide gadgets niet aan de verwachtingen voldoen. Bij de Humane Ai Pin bleek de spraakherkenning onbetrouwbaar, waren de miniprojecties onbruikbaar en werkten veel van de beloofde functies niet. Om het met de woorden van de bekendste gadgetrecensent ter wereld, Marques Brownlee, te zeggen: ‘Het slechtste product dat ik ooit heb gerecenseerd.’ Ook bij de NotePin faalt de spraakherkenning in drukke omgevingen, waardoor de nauwkeurigheid te wensen overlaat.

De toekomst van AI-pinnen lijkt veelbelovend, maar is dat echt zo? Toen de eerste iPhone werd gelanceerd, lachten velen om het ontbreken van een keyboard — wie zou ooit zo’n smartphone willen? Maar Apple deed één ding goed: de smartphone werkte. Voor AI-pinnen ligt dat anders. Zolang de kernfunctionaliteit, zoals spraakherkenning, niet werkt, blijft de smartphone de beste optie om virtuele assistenten te gebruiken.

