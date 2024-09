Starlink Kit | Is het ruimte-internet van Elon Musk hype of hypersnel?

Een gadget verlicht de zwaarte van het bestaan. In deze aflevering: de Starlink Kit. Of waarom je (g)een ruimte-internet van Elon Musk nodig hebt.

Innovatie

Belgische telecomproviders vallen over elkaar heen terwijl ze onze voetpaden openbreken om supersnel internet via glasvezel tot in elke uithoek van het land te brengen. Ondertussen speelt SpaceX op een ander niveau. Het ruimtevaartbedrijf van de omstreden Amerikaanse ondernemer Elon Musk biedt een kit met satellietschotel — ook wel Dishy McFlatface genoemd — en modem aan om internettoegang te bieden tot in elke uithoek van de wereld. SpaceX heeft een vergunning voor een ruimtenetwerk van twaalfduizend satellieten. Op dit moment cirkelen er iets meer dan vierduizend rond de aarde.

Advertentie

Advertentie

Snelheid

Wie het woord internet hoort, denkt aan snelheden. Op het eerste gezicht schiet het internet van Musk tekort. Terwijl een glasvezelaansluiting vandaag snelheden van 8,5 gigabit per seconde (Gbps) aankan, schommelt een Starlink-verbinding wereldwijd tussen 25 en 225 megabit per seconde (Mbps). Om dat in perspectief te plaatsen: een gemiddeld gezin dat streamt, mailt en videochat, heeft doorgaans voldoende aan 100 Mbps.

Nut

Wie is nu echt gebaat met internet vanuit de ruimte? Voor eigenaars van een buitenverblijf waar nauwelijks verbinding is, biedt Starlink een stabiele optie. Fervente reizigers verliezen nauwelijks plaats in hun camper of mobilhome met de compacte versie van de satellietschotel en bijbehorende modem. Ook voor booteigenaars is het Starlink-netwerk een uitstekende optie.

Zelfs luddieten slagen er in enkele minuten in om via de satelliet een wifinetwerk op te zetten. De modem heeft alleen een stroombron nodig om Dishy McFlatface van energie te voorzien. De schotel lijnt zichzelf automatisch uit naar de best geplaatste satellieten in de ruimte om verbinding te maken met het netwerk. De Starlink-app biedt bovendien tips om de verbinding te optimaliseren.

Prijs