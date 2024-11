Frank Stéphanie in Brussel | Finedininggerechten in een koffiebar

In zijn tweede Brusselse vestiging combineert Frank een koffiebar met fine dining. Een aanrader, vindt culinair recensent Jan Scheidtweiler.

Eigenlijk zitten veel horecazaken vast in hun hokje: een sushirestaurant serveert sushi, een broodjeszaak blijft bij broodjes. Je verwacht geen finedininggerechten in een koffiebar. Toch is dat precies wat de nieuwe vestiging van Frank in Brussel wil doen.

De eerste Frank, aan het Muntplein, is sinds 2020 een goede plek voor ontbijt, lunch en een baristakoffie met een mooi schuimmotief. Ook Frank nummer 2, vlak bij het Stefaniaplein, is een all day-koffiebar die vanaf 8 uur ‘s morgens pancakes en eggs benedict serveert. Maar zaakvoerders Mathias Smet en Marianne Renders wilden van het pand naast een hotel ook een all night-plek maken waar we verfijnde gerechten kunnen eten: vanaf 17 uur ruimt de granola plaats voor traaggegaarde spitskool met geroosterde ui.

© Equinox Light Photo

In die avondkeuken staat Kevin Perlot. Hem kennen we van Vertige, een samenwerking met Sang Hoon Degeimbre die afgelopen september de deuren sloot. De chef toonde er, in de Degeimbre-traditie, zijn voorliefde voor groenten en friszure, gefermenteerde smaken.

