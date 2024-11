Waarom champagnes een opvallende opmars maken op veilingen

Een fles champagne moet je snel opdrinken, dachten we. Die bubbels bruisen toch niet eeuwig? En toch: een kleine groep topchampagnes scoort op veilingen, wordt gekoesterd door verzamelaars en verdwijnt her en der in een kelder of kluis.

Een fles Dom Pérignon uit 1962, met een bevlekt en beschadigd etiket. Twee flessen Bollinger R.D. uit 1996. Een Krug uit 1990. In een voormalige zeemanskerk op de Italiëlei in Antwerpen stonden midden oktober tientallen oude champagnes naast elkaar, uitgestald in simpele witte rekken. Samen met 355 andere loten vormden de flessen een omvangrijk hoofdstuk op de herfstveiling van Sylvie’s, het grootste wijnveilinghuis van de Benelux. Traditioneel veilen huizen zoals Sylvie’s, Christie’s en Sotheby’s vooral bekende wijnen uit Bourgogne en Bordeaux, van een Romanée-Conti tot een Mouton Rothschild. Maar de jongste jaren hebben champagnes een opvallende opmars gemaakt in de wondere wereld van de wijnveilingen. Zo zag Sotheby’s in 2023 de champagneomzet verdrievoudigen tegenover 2022. Het champagnemerk Krug stond dat jaar zelfs voor het eerst in de top tien van wijnmakers met de hoogste veilingomzet bij Sotheby’s.

‘Over een periode van vijf à zes jaar zijn de prijzen voor topchampagnes het sterkst gestegen, meer dan die van andere wijncategorieën’, zegt Aart Schutten, de eigenaar van Sylvie’s. Wie daar graag een grafiek bij heeft, kan terecht op de site van Live-Ex, een Brits handelsplatform voor dure wijnen. Daar zie je dat de waarde van topchampagnes – zoals Dom Pérignon, Bollinger en Krug – in vijf jaar tijd met ruim 38 procent gestegen is. De allerduurste bourgognes zijn in diezelfde periode slechts 13 procent meer waard geworden. ‘Champagne heeft een inhaalbeweging gemaakt’, aldus Schutten. ‘Het is nu in bijna elke wijnveiling een sterke, zelfstandige categorie.’

Handvol toppers

Lezers die al de kelder in willen duiken om hun eigen flessen champagne naar de veiling te brengen, lezen best nog even verder. Die inhaalbeweging geldt namelijk uitsluitend voor de allergrootste champagnenamen. ‘99 procent van alle geproduceerde champagnes zouden we niet voor de veiling aanvaarden’, zegt Schutten. ‘Internationaal beleggen, verzamelen en handelen in champagne, dat gaat maar om een handvol toppers.’

Bovendien ondergaat de champagnemarkt, zelfs voor die grote namen, al anderhalf jaar een correctie. ‘De prijzen waren tot begin 2022 zo fel gestegen dat we op de jongste veilingen champagneprijzen zagen onder het vroegere topniveau’, zegt Schutten. ‘Nog altijd mooie bedragen, maar minder spectaculair.’ De oktoberveiling bij Sylvie’s bevestigt die correctie: bijna elk champagnelot is afgehamerd tegen een bedrag aan de onderkant van de verwachtingen. De Dom Pérignon uit 1962? Die werd verkocht voor 290 euro. De twee flessen Bollinger uit 1996? Die gingen voor 400 euro de zeemanskerk uit. Zelfs de duurste champagne van de veiling – een magnum Jacques Selosse extra brut uit 2003 van 2.100 euro – bleef iets onder Sylvie’s’ verwachting.

