Carlo Rovelli verwierf wereldfaam met bestsellers over de kwantummechanica en de relativiteitstheorie. In zijn nieuwste boek verdiept de Italiaanse natuurkundige zich in het leven van Anaximander, de Griekse denker die als eerste begreep dat de aarde in de ruimte zweeft. ‘Ik heb geleerd om zonder angst tegendraads te zijn’