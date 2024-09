De must-reads van het weekend

Je wordt er niet bijzonder rijkelijk voor betaald, krijgt elke dag te maken met zes miljoen meningen en moet als manager van een overheidsbedrijf op dieet de strijd met commerciële spelers als VTM en Play aangaan: dat het leiden van de VRT een bijzonder moeilijke job is, bleek deze week uit de zoveelste rel. Oud-CEO’s en experten beamen: ‘Je zit in een onmogelijke spreidstand.’

‘Hoever zal Elon Musk gaan om zijn algoritmes aan te wenden voor zijn politieke voorkeur?’

In de coulissen van het pausbezoek: ‘We houden het sober, Franciscus is geen popster’

Het is bijna dertig jaar geleden dat een paus België bezocht, maar over enkele weken is het zover en draagt Fransiscus de mis op in het Koning Boudewijnstadion. Daar gaan maanden aan minutieuze voorbereiding aan vooraf. Verslaggever Rik Van Puymbroeck duikt mee in de coulissen, waar de Limburgse clarissen 35.000 hosties bakken, de pauselijke mijter uit Brugge komt en een gepersonaliseerde troon - met een zitvlak van 55 bij 40 centimeter - in elkaar wordt gezet.