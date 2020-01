Voorlopig geen IKEA-stadswinkels in België

De tijdelijke IKEA-stadswinkel in Leuven krijgt voorlopig geen vervolg. Toch is het de Zweedse meubelreus menens met stadswinkels. In Londen koopt hij een shoppingcentrum in de stad.

Meubelshoppers kunnen niet langer terecht in de IKEA-winkel in het centrum van Leuven. Daar opende de keten in september een winkel met bedden en andere meubels voor de slaapkamer. De sluiting eind december was gepland, want van in het begin ging het om een tijdelijk project.

'We gaan de resultaten evalueren', zegt een IKEA-woordvoerder. 'Voorlopig zijn er geen plannen voor stadswinkels in België.'

E-commerce

Een succesvol stadswinkelconcept ontwikkelen is al enkele jaren de grote uitdaging van IKEA. Door de opkomst van e-commerce en het dalende autogebruik in heel wat westerse landen zijn de grote winkels in de rand van de stad op hun retour.

In 2022 wil ik volop bezig zijn met winkels te openen in de grootste 30 steden van de wereld. Jesper Brodin CEO Ingka Group

Ook in België hebben de winkels het moeilijk. De voorbije twee jaar was het aantal bezoekers in de winkels licht dalend: in het boekjaar 2017 waren er 2,6 procent minder bezoekers en in 2018 2,2 procent meer. De omzetgroei van vorig jaar (+7%) komt vooral van de webwinkel, die goed is voor 5,3 procent van de 977,5 miljoen euro omzet.

Plannen om nieuwe grote winkels te openen in Antwerpen en West-Vlaanderen, schrapte IKEA. Een jaar geleden schrapte IKEA België 120 jobs.

Parijs

'Over drie jaar wil ik volop bezig zijn met winkels te openen in de grootste 30 steden van de wereld', zei Jesper Brodin een jaar geleden in De Tijd. Hij is de CEO van Ingka Group, het winkelbedrijf dat ook de Belgische winkels uitbaat.

1 miljard Investeringen IKEA wil jaarlijks 1 miljard euro spenderen aan winkels in stadscentra

Zijn bedrijf experimenteert volop met winkelconcepten. In het centrum van Stockholm, Moskou en Londen verkoopt IKEA keukens en woonkamers. In Parijs is het volledige aanbod te krijgen in een kleine winkel, hoewel deels online.

Winkelcentrum

Woensdag maakte IKEA bekend dat het in het West-Londense Hammersmith een volledig winkelcentrum koopt. IKEA gaat het renoveren en er een winkel van 27.000 vierkante meter in onder brengen. De rest van de oppervlakte wordt ingepalmd door kantoren, horeca, woningen en een school, meldt de krant Financial Times.