De must-reads van het weekend

We hebben best wel wat magistraten en er vloeit veel geld naar justitie. Toch is de juridische achterstand dramatisch. Hoe komt dat?

Schermvullende weergave ©ID/ Bart Dewaele

Het langverwachte proces rond de extreemrechtse jongerenbeweging Schild&Vrienden werd na liefst zes jaar onderzoek meteen uitgesteld. Deze week bleek ook dat het corruptieproces van 'superflik' Glenn Audenaert al twaalf jaar aansleept. Zo kwam het spotlicht op een oud zeer: de molens van justitie draaien tergend traag, de politiek bijt haar tanden stuk op een organisatie die niet wil veranderen. Redacteur Matthias Verbergt duikt in de dossiers en stoot op bergen papier, magistraten op café en een totaal gebrek aan transparantie. 'Sommige magistraten gebruiken hun onafhankelijkheid als een paraplu.'

Schermvullende weergave ©Christophe De Muynck

Ekopak-topman Pieter Loose: ‘We hebben te lang gedacht dat drinkwater onuitputtelijk is’

Hij sloot afgelopen zomer zijn eerste contracten met de Franse industrie en verdubbelde deze week de omzet van Ekopak door een overname van een sectorgenoot uit Brugge. Staat de beursgenoteerde waterzuiveraar - met de steun van ondernemer Marc Coucke - voor zijn kwantumsprong? Topman Pieter 'let's kick it' Loose ziet kansen in tijden van droogte en klimaatverandering. 'Water zal de komende jaren een superbelangrijke factor zijn in de beslissingen die multinationals nemen over waar ze willen investeren.'

Schermvullende weergave

Krimpende centrumpartijen staan voor aartsmoeilijke lijstvorming

De verkiesbare plaatsen waren nog nooit zo duur, schrijft politiek redacteur Dieter Dujardin. In de centrumpartijen, die tegen slechte peilingen aankijken en in een krimpscenario zitten, wordt bijna gevochten om de schaarse plekjes die nog een zitje kunnen opleveren. 'Wie er nog eens bij wil zijn, zal het niet in zijn hoofd halen om de de voorzitter nu te tergen.'

Schermvullende weergave ©ID/ Tim Dirven

Politicoloog Ivan Krastev: ‘Er is helemaal geen nieuwe Koude Oorlog aan de gang’

Hij is een van de invloedrijkste Europese denkers. In een gesprek met redacteur Roel Verrycken vertelt de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev waarom er, ondanks de oplopende spanning tussen de VS en Rusland en China, zeker geen sprake is van een nieuwe Koude Oorlog. En waarom de macht in Europa naar het oosten opschuift. 'Vroeger hing het lot van Europa af van de relatie Duitsland-Frankrijk. Vandaag wordt het bepaald door Duitsland en Polen.'

Schermvullende weergave ©katrijn van giel

Geothermiebedrijf Hita ontdekt lithium in de diepe Kempen

Diep in de Kempische grond boort het geothermiebedrijf Hita naar warmte om energie op te wekken. Wat blijkt? Het grondwater zit tjokvol lithium. De recyclagereus Umicore, hofleverancier van de autosector, ziet op termijn genoeg grondstof om elk jaar 125.000 e-autobatterijen van Kempisch lithium te voorzien. Duurzaam bovendien. 'Deze vorm van lithiumwinning stoot tien keer minder CO 2 uit dan de traditionele mijnbouw.'

Schermvullende weergave ©Kim Vanbesien

Café du Parc in Oostende | Opgefrist, lekker en betaalbaar

Sabato, ten slotte, gaat langs in het café van het iconische Hotel du Parc in Oostende. Gastvrouw Shannah Zeebroek, die naam maakte als de professionele gastvrouw van de wispelturige sterrenchef Willem Hiele, timmert hier aan haar eigen weg en friste het hotel helemaal op. Voor welke keuken kiest ze zelf?

Schermvullende weergave ©Wout Enis

Cultuurtip: 'Heftig hé, dat ik je hiermee opzadel'