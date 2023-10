De must-reads van het weekend

Ze zijn al met meer dan honderdduizend, de flexi-jobbers: gepensioneerden of werknemers die al een job hebben, maar fiscaal vriendelijk bijverdienen. De federale regering maakt het aantrekkelijke statuut nu op meer plaatsen mogelijk, van kinderopvang tot landbouw. Flexi-jobbers zijn inzetbaar voor enkele uren, in sectoren die schreeuwen om volk. Een broodnodig shot zuurstof voor een overspannen arbeidsmarkt, of een sluipende uitholling van de sociale zekerheid? ‘In principe kan je elke functie met een flexi-job invullen.’

Israël staat klaar om een grondoffensief te beginnen dat Gaza tot puin kan herleiden, nadat het land getroffen werd door een gruwelijke terreuraanval van Hamas. Ook in ons land wordt het conflict op de voet gevolgd door de grote islamitische en Joodse gemeenschappen. Dreigt de delicate balans die samenleven bij ons mogelijk maakt door de grote emotie uit evenwicht te raken? ‘De davidster durf ik vandaag in Brussel niet te dragen.’

De bioscoopfilm van Taylor Swifts jongste tour, net te zien in onze zalen, bracht al 100 miljoen dollar in het laatje via voorverkoop. Het is het zoveelste record dat de Amerikaanse zangeres verpulvert, na een miljardentour en een Spotify-crash. Eerder lokte ze een hoorzitting uit in de Senaat en inspireerde haar nieuwe relatie Heinz tot het uitbrengen van speciale ketchup. Wat is het geheim van misschien wel de bekendste popster ter wereld?