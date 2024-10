Nobelprijs Literatuur gaat naar Zuid-Koreaanse Han Kang

Voor de eerste keer wint een Zuid-Koreaanse auteur de Nobelprijs voor Literatuur. Han Kang wordt geprezen voor 'haar intense proza dat historische trauma’s benoemt en de kwetsbaarheid van het leven blootlegt'.

Het is dan toch niet Alexis Wright, Can Xue, Gerald Murnane, Margaret Atwood of Haruki Murakami geworden. De Nobelprijs voor Literatuur gaat dit jaar naar Han Kang. De Zuid-Koreaanse schrijft zowel poëzie als proza en is het bekendst voor haar boek 'De vegetariër', waarin een vrouw na een afschuwelijke nachtmerrie stopt met het eten van vlees.

Volgens Mats Malm, de secretaris van de Zweedse Academie die de Nobelprijs uitreikte, had Han de bekroning totaal niet verwacht. 'Ze had net gegeten met haar zoon en had een doodnormale dag achter de rug. Ze was niet voorbereid op mijn telefoontje.'

Kang (52) is al langer populair in Zuid-Korea, maar belandde ook in het Westen op de radar toen ze in 2016 The International Booker Prize won, met 'De Vegetariër'. Ze maakte haar debuut in 1993 als dichteres en twee jaar later verscheen haar eerste roman: 'Love of Yeosu', een verzameling kortverhalen. Momenteel heeft ze zeven romans op de teller staan, waarvan 'De vegetariër', 'Mensenwerk', 'Wit' en 'Ik zeg geen vaarwel' ook vertaald werden in het Nederlands.

De Nobelprijs voor Literatuur is notoir moeilijk te voorspellen. Met haar keuze voor Han Kang verrast de Academie ook dit jaar weer.

Vaak is de winnaar ook voor boekenwurmen een volslagen onbekende, terwijl schrijvers als Leo Tolstoy, Marcel Proust, Henry James en Hugo Claus naast de prijs grepen.

De jongste tijd probeert de Academie evenwel meer transparantie te bieden. De Zweedse schrijfster Ellen Matson, die lid is van de Academie en dus mee beslist wie de prijs krijgt, licht op de website van de Nobelprijs een tipje van de sluier over het selectieproces.

Een eerste selectie gebeurt door een wereldwijd netwerk van academici, recensenten, voormalige winnaars, woordvoerders van literaire organisaties, die allerlei schrijvers kunnen selecteren. Dat levert een longlist van zo'n 220 namen op, die later wordt teruggebracht naar twintig en vervolgens naar vijf. Het Nobelcomité voor Literatuur, dat uit vijf leden van de Zweedse Academie bestaat, leest vervolgens al het werk van de vijf genomineerden en stelt een winnaar voor. Die moet door de volledige Zweedse Academie bekrachtigd worden.

18de vrouw

Volgens Matson speelt alleen de literaire kwaliteit een rol. De persoonlijkheid en de achtergrond van een auteur doen niet ter zake. 'Een Nobelprijs win je alleen als je iets speciaals hebt', klinkt het. 'Het is heel moeilijk uit te leggen wat dat is. Het is iets waar je mee wordt geboren, denk ik. De romantici zouden het een goddelijke vonk noemen. Voor mij is het een stem die ik hoor in het schrijven, die ik vind in het werk van deze specifieke schrijver en nergens anders.'

De Nobelprijs voor Literatuur werd voor het eerst uitgereikt in 1901 en ging al naar 116 individuen en vier duo's. De Academie wordt vaak verweten dat ze vooral mannen in de bloemetjes zet. Onder de 120 laureaten waren er maar 17 vrouwen. Han Kang is de 18de. Wie nog op het lijstje met potentiële winnaars stond, blijft vooralsnog geheim. Pas vijftig jaar na datum worden de nominaties vrijgegeven.