LudoWic blaast historische voorloper van synthesizer nieuw leven in

Bijna een eeuw na de uitvinding kan je de muzikanten die trautonium spelen op één hand tellen. De Nederlander Thijs Lodewijk alias LudoWic wil daar verandering in brengen. Zijn composities op de vergeten grootvader van de synthesizer zijn te horen op het Artonov Festival in Brussel in een Belgische première.

Het trautonium ging de geschiedenis in als het muziekinstrument waarmee de Duitse elektronicapionier Oskar Sala het schelle, akelige geluid van agressieve vogels evoceerde in Alfred Hitchcocks horrorklassieker ‘The Birds’. Maar laat je daar vooral niet door afschrikken. De Nederlandse muzikant en audiovisueel kunstenaar Thijs Lodewijk alias LudoWic tovert vooral warme, organische klanken uit de analoge synthesizer avant la lettre.

Ooit speelde LudoWic basgitaar in de liveband van de Nederlandse zangeres Wende, maar nadat Instagram-filmpjes van zijn trautoniumspel viraal gingen, werd het een missie om het vergeten historische instrument nieuw leven in te blazen. ‘De echt antieke bakken zie je alleen nog in musea, zoals in het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel’, zegt hij. ‘Voor nieuwe spelers zit er dus niets anders op dan er eentje te laten bouwen.’ Hij ging eerst voor een klein model, zoals dat in 1929 was uitgevonden door de Duitser Friedrich Trautwein, en later bestelde hij de grote versie met twee klavieren die door Sala ontwikkeld werd.

Op zo’n handgemaakt mixturtrautonium - kostprijs: een slordige 17.000 euro - moest hij twee jaar wachten terwijl het eenmansbedrijfje van de Duitse instrumentenbouwer Jürgen Hiller het maakte, maar hij heeft het zich nog geen moment beklaagd.

Toen ik het trautonium voor het eerst probeerde, dacht ik: waaraan heb ik mijn geld nu uitgegeven? Het klonk nergens naar. LudoWic Muzikant

‘Jürgen deed nog onderhoud voor de originele instrumenten en bouwt ze op de traditionele manier. Dat het een match made in heaven was, wist ik toen ik het YouTube-filmpje zag waarin Sala het instrument bespeelt. Precies naar dat organische geluid was ik heel mijn hele leven op zoek geweest. Geen enkel instrument klinkt tegelijk zo nostalgisch én futuristisch, doet tegelijk zo bekend én onbekend aan.

Als een cello met één snaar

LudoWics composities bevinden zich op de grens van experimentele elektronica en klassieke muziek en koppelen een warme, analoge klank aan de expressiemogelijkheden van het elektronische tijdperk. ‘Niet zozeer de klankbron trok mij aan, maar de unieke manier waarop je het instrument bespeelt. Door een ijzeren weerstandsdraad in te drukken met je vinger wordt een toon gevormd. Vergelijk het met een cello met slechts één snaar, maar met het potentieel van een synthesizer.’

Ondanks het uitdagende klankenpalet kent LudoWic maar één echt actieve trautoniumspeler, zijn Duitse collega Peter Pichler. ‘Ik weet dat ook de Deense zangeres Agnes Obel het instrument weleens gebruikt, maar verder? Nog los van het beperkte repertoire - naast Sala heeft ook Paul Hindemith muziek voor trautonium geschreven - is de afwezigheid van methodes om het te (leren) spelen het grootste obstakel. Je bent op jezelf aangewezen. Ik volgde contrabas aan het conservatorium en ken iets van harmonische structuren, maar toen ik het trautonium voor het eerst probeerde, dacht ik: waaraan heb ik mijn geld nu uitgegeven? Het klonk nergens naar. Als bassist was ik het gewoon met mijn linkerhand akkoorden en noten te intoneren en met de rechterhand de snaren aan te slaan. Maar bij het trautonium moet je met beiden handen tegelijk intoneren en dat konden mijn hersenen soms gewoon niet volgen.’

Het geluid van 42 gebouwen Op het multidisciplinaire festival Artonov toont LudoWic ook zijn installatie ‘Wall of Sound’. Daarvoor gaf hij met de hulp van data van een bouwbedrijf 42 gebouwen hun eigen geluid. Het gaat om kantoren, maar ook een museum en een kinderdagverblijf. 'Harde data over pakweg luchtvochtigheid en CO₂, die door sensoren waren opgemeten, liet ik door een softwareprogramma lopen om er een synth mee te kunnen aansturen. 42 speakers vertegenwoordigen elk één gebouw en creëren samen een datawolk die in beweging komt als ook de mensen in de gebouwen in beweging komen.'

Beeldende kracht

Maar LudoWic hield vol en zijn trautonium is intussen te horen op albums van Wende en een resem andere Nederlandse acts, van de elektronica-artieste Sevdaliza tot de rockband Navarone. Zijn trautoniumbijdrage aan de game ‘Katana Zero’, een wereldwijde hit, had nog meer impact en er zit een samenwerking aan te komen met de Amerikaanse filmcomponist Alexis Grapsas, de man achter de soundtrack van de apocalyptische film ‘A Quiet Place: Day One’. ‘Dat is allemaal natuurlijk niet zo vreemd als je weet dat de grote Hitchcock de beeldende kracht van het instrument al in de mot had.’

In Nederland staat LudoWic met zijn trautonium zowel in het Concertgebouw als op het Amsterdam Dance Event. ‘Het is de bedoeling om het op zoveel mogelijk plaatsen te introduceren. Het helpt dat het zo goed aansluit bij de tijdgeest. Alles is tegenwoordig elektronisch, maar de behoefte aan een melancholischer geluid is groot.’

In Brussel stelt de componist zijn recentste album ‘Super8 Memory’ voor. Volgende lente plant hij al een nieuwe plaat met enkel trautonium. Daarna wil hij zijn sound in een breder palet van vintage elektronica inpassen. ‘Ik droom ervan om mijn trautoniumspel te mengen met ondes-Martenot en theremin en zo de drie grootvaders van de synth samen te brengen op een podium. Ik sta al in contact met de Nederlandse thereminist Thorwald Jørgensen en met de manager van Jonny Greenwood, niet alleen de gitarist van Radiohead, maar ook een van de bekendste ondes-Martenotspelers.’