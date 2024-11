Sylvie Kreusch gaat Mary Poppins achterna op nieuw album 'Comic Trip'

Sylvie Kreusch zoekt in haar nieuwe album ‘Comic Trip’ het kind in zichzelf op. Fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar, vertelt ze. 'De spagaat tussen volwassenheid en artiest, en dus kind zijn, blijft groot.'

In de clip van de titelsong van haar nieuwe album vliegt Sylvie Kreusch (33) gehuld in Superwoman-pak - blonde lokken en vuist vooruit - de aardbol rond. Inspiratie daarvoor vond ze in de stripverhalen van haar vader die ze in haar kindertijd verslond. 'In de huid van Superwoman kruipen, was voor mij vergelijkbaar met op een podium staan', zegt de zangeres. 'Die verkleedpartij staat voor een tijd waarin alles nog mogelijk was en die ik nu al mis.'

Comic Trip.

Tegelijk zet ze er de afstand tussen haar gestileerde podiumpersoonlijkheid als onbereikbare femme fatale en haar doordeweekse zelf mee in de verf. Het is die laatste versie, alleen verstopt achter een zonnebril en in wollen slobbertrui, met wie we op een Gents terras hebben afgesproken.

Ze kreeg net een berichtje van haar grootmoeder, die de videoclip van haar nieuwe single ‘Daddy’s Selling Wine in a Burning House’ gezien heeft en de beelden niet zo leuk vond. In die clip lijkt Kreusch, sigaret in de mond en almaar voortschrijdend op hakschoenen, gevangen in een groot hamsterrad.

In het echte leven ging de wijnhandel van haar ouders in vlammen op toen ze net op scheiden stonden. De autobiografische jeugdmijmering staat symbool voor de nieuwe plaat, omdat ze onbeschroomd de realiteit mixt met een levendige fantasiewereld. 'De titel is poëtisch en de inhoud soms absurd, maar er zit veel werkelijkheid in, zij het een gekleurde werkelijkheid, want hoeveel waarheid blijft er na al die jaren over in je herinneringen?'

Daddy's Selling Wine in a Burning House.

‘Daddy’s Selling Wine in a Burning House’ prikkelt de verbeelding en sluit mooi aan bij de andere songs op ‘Comic Trip’, die schipperen tussen de Mary Poppins - de magische nanny uit de gelijknamige boeken en films - en de volgroeide vrouw in Kreusch. Maar muzikaal is het een buitenbeentje, zoals het radiohitje ‘Walk Walk’ dat op debuutalbum ‘Montbray’ ook al was.

Kreusch grijpt haar fantasiewereld aan om via een omweg meer over zichzelf te vertellen. 'Ik vond het belangrijk om op mijn tweede soloplaat dieper te graven. Het was een tweestrijd: enerzijds ben ik blij dat mijn leven eindelijk wat in een vaste plooi komt te liggen, anderzijds kan ik moeilijk afscheid nemen van al die onverwachte wendingen en verrassingen die het leven te bieden heeft. Het was wel moeilijker om deze plaat te maken. Als je, zoals op ‘Montbray’, een relatiebreuk te verwerken hebt, liggen al die kinderlijke trauma’s meer voor het grijpen. Ze bieden je een spiegel aan. Nu wist ik vooraf minder goed waar ik naartoe moest.'

Onzekerheid

Achteraf bekroop haar wel weer het gevoel dat ze te snel aan het hollen is. Bij de release van haar vorige album was ze net 30 geworden en zei ze ongeveer hetzelfde. 'Ik vergeet dat altijd, maar misschien is dat niet slecht. Soms ben ik tegen mijn lief, de acteur Flor Van Severen, aan het zagen over mijn onzekerheid en zegt ook hij: vorige keer klonk je net zo. Periodes waarin ik mezelf voorbij dreig te lopen vind ik gewoon niet zo leuk. Dat alles ineens lijkt te moeten gebeuren, brengt druk mee, die ik mezelf ook opleg. Als het echt kon, zou ik nu in een grot kruipen. (lacht)'

Artiest zijn is je verbeelding op hol laten slaan, maar hoe deel je je dag dan in? Hoe kan je als je ’s ochtends begint met papierwerk daarna de creativiteit weer aanwakkeren? Sylvie Kreusch Muzikante

'Onze generatie is heel ambitieus en carrièregericht. Alles moet snel gaan. Maar aan de andere kant gunnen we ons meer vakantie en gaan we veel op restaurant, iets wat men vroeger totaal niet deed.'

Kreusch is het kind van gescheiden, hardwerkende ouders die een carrière belangrijk vonden en dat heeft zijn sporen nagelaten. 'Mijn moeder moest als alleenstaande ouder drie kinderen opvoeden, en nu runt ze een hotel. Als kind heb ik alle kansen gekregen om mezelf artistiek te ontplooien. Muziek is daardoor mijn manier geworden om mijn gevoelens te delen. Het echt tonen van liefde in het dagelijkse leven heb ik wat gemist en daar draagt mijn lief nu de gevolgen van. Mijn moeder moest in eerste instantie zorgen dat alles praktisch in orde kwam. Voor persoonlijke ontwikkeling was er minder ruimte.'

Verantwoordelijkheden

De nieuwe plaat gaat in een breder perspectief ook over verantwoordelijkheden die erbij kwamen. 'Nu ik onlangs zelfstandige ben geworden, is de drukte er niet minder op geworden, en ik heb niet eens kinderen. De spagaat tussen volwassenheid en artiest, en dus kind zijn, blijft groot. Artiest zijn is je verbeelding op hol laten slaan, maar hoe deel je je dag dan in? Hoe kan je als je ’s ochtends begint met papierwerk daarna de creativiteit weer aanwakkeren?'

Het gaat er alvast anders aan toe dan in het romantische plaatje dat ze als kind te zien kreeg. 'In docu’s van artiesten naar wie ik opkeek, zoals Nina Simone, zag je hen alleen artiest zijn. Was het niet Aretha Franklin die zei dat het moeilijkste in haar leven was te weten wat ze ’s avonds te eten zou klaarmaken? Ik vind dat ook allemaal heel moeilijk te combineren, terwijl ik op zich heel hands-on ben.'

Het is niet leuk om te horen dat je zogezegd geen bijdrage levert aan of, erger nog, leeft op kosten van de maatschappij, terwijl mensen me tegelijk vertellen dat ik hen met mijn muziek door moeilijke periodes heb geholpen. Sylvie Kreusch Muzikante

Vroeger had Kreusch een kunstenaarsstatuut, maar dat heeft ze zich de voorbije twee jaar beklaagd. 'Ik moet nu meer dan 8.000 euro terugbetalen, omdat net na de coronacrisis, toen alles voor artiesten opnieuw op gang kwam, één liedje het onverwacht goed deed op de radio. Ik ben heel blij dat zo’n statuut bestaat, maar voor mij werkte het niet meer. Zelfstandige worden was een grote stap, maar mijn geluidsman en producer Pieterjan Coppejans zegt altijd dat je jezelf niet klein mag houden. Hij schatte goed in dat het ook mijn zelfvertrouwen een boost zou geven. Het doet me ook geloven dat dit een volwaardige job is.'

Is werken met een kunstenaarsstatuut dat dan niet? 'Zeker wel, maar men tracht kunstenaars te vaak aan te praten dat we geen volwaardige job hebben. Dat is erg denigrerend. Het is niet leuk om te horen dat je zogezegd geen bijdrage levert aan of, erger nog, leeft op kosten van de maatschappij, terwijl mensen me tegelijk vertellen dat ik hen met mijn muziek door moeilijke periodes heb geholpen. Maar wat wil je als je voor 10 euro per maand via Spotify alle muziek ter wereld kan beluisteren? YouTube is zelfs gratis. Als dat al niet vrijgevig is. We zijn ook de eersten om evenementen op te zetten voor Palestina. Kunstenaars delen hun kunst én hun gevoelens, maar toch worden we afgeschilderd als mensen die alleen maar nemen. Dat is onrechtvaardig.'

Empathisch vermogen

Kreusch liep ook langs op de wake aan het Gentse stadhuis toen de coalitiegesprekken met Groen afsprongen en Voor Gent - het kartel van Open VLD en Vooruit - aanstuurde op een bestuursakkoord met de N-VA. 'Daar word je dan haast voor uitgelachen, als ‘werkloze artiest die maar wat staat te scanderen’. Dat raakt mij, ook omdat het over de toekomst gaat van de kinderen die wij op de wereld gaan zetten en over het fucking klimaat, iets waarover we ons allemaal zouden moeten bekommeren. Maar politici zijn celebrity's geworden en verkiezingen populariteitspolls met amper oog voor de lange termijn en voor het feit dat we zelf ook ooit slachtoffer kunnen worden. Dat empathische vermogen mis ik.'

'Als wij ineens vluchtelingen worden, accepteren we het dan als men ons zegt op te rotten? Ik heb lang in het hotel van mijn mama gewerkt. De ene dag sliep ik als tourende artieste in een chique, ver hotel, de andere stond ik thuis bedden op te maken en wc’s te poetsen tussen collega’s van vreemde origine. Zij stonden zo positief in het leven en waren enorm dankbaar dat ze die kans kregen. Daar heb ik veel van opgestoken.'