Fietsenmerk Cowboy zoekt nog één keer verse miljoenen

Het Brusselse e-fietsenmerk Cowboy heeft nog een laatste miljoeneninvestering nodig voor het volgend jaar zwarte cijfers belooft te draaien. Vooral de inkomsten van de verkoop van abonnementen op allerlei diensten moeten daarbij helpen.

Uit de jaarcijfers over 2023 van Cowboy blijkt dat het eigen vermogen ondanks een kapitaalverhoging van 7,8 miljoen euro en een crowdfunding van 1,4 miljoen euro nog verder de diepte in dook. Terwijl 2022 eindigde met een negatief eigen vermogen van 8,4 miljoen euro was dat eind vorig jaar 22,44 miljoen euro.

De essentie Met een negatief eigen vermogen van 22 miljoen euro is Cowboy opnieuw op zoek naar een verse kapitaalinjectie.

Het Brusselse e-fietsenmerk boekte vorig jaar voor het eerst een omzetdaling, maar wist wel zijn verlies te beperken.

Vanaf deze zomer moet de winstmarge op de fietsen hoog genoeg zijn om uit de rode cijfers te raken. 2025 wordt dan het eerste effectieve winstjaar.

Cowboy rekent vooral op inkomsten uit abonnementen op diensten.

'Gebaseerd op de vooruitzichten verwacht het management dat tegen het einde van 2024 extra financiering nodig is om in voldoende werkkapitaal voor het jaar erop te voorzien', staat in het jaarverslag over 2023. 'Op basis van de eerste gesprekken met kredietverstrekkers en andere potentiële investeerders is er vertrouwen dat die financiering beschikbaar zal zijn om Cowboys groeiplannen te ondersteunen', klinkt het vol zelfvertrouwen.

Het Brusselse e-fietsenmerk heeft kapitaalkrachtige aandeelhouders, waaronder Exor Seeds, het investeringsvehikel van de Fiat-familie Agnelli. Cowboy zinspeelde vorig jaar al op een nieuwe kapitaaloperatie. Details over hoeveel geld Cowboy zoekt en tegen wanneer het de operatie hoopt te hebben afgerond, wilde het management donderdag niet geven. 'We blijven het vertrouwen van onze investeerders hebben', klonk het.

Schermvullende weergave Begin dit jaar lanceerde Cowboy een extra model: de Cross voor offroadgebruik.

De nieuwe financieringsronde komt er na een transformatiejaar. Cowboy gooide in 2023 het roer drastisch om. Na jaren van steeds verder oplopende miljoenenverliezen maakten de investeerders duidelijk dat het de hoogste tijd was dat Cowboy op eigen benen leerde staan. Een nieuw businessplan en een stevige saneringsoperatie die tientallen werknemers hun baan kostte, moesten het geldlek dichten. Terwijl co-oprichter Adrien Roose sinds de oprichting van het hippe e-fietsenmerk al eerder 'volgend jaar winst' beloofde, lijkt de weg naar zwarte cijfers nu wel ingezet. Het monsterverlies van 32 miljoen euro uit 2022 herstelde vorig jaar met een derde. Onder de streep bleef nog een verlies van 21,7 miljoen euro over.

'Op weg naar break-even'

De daling van het verlies ging wel gepaard met de eerste omzetdaling in de zevenjarige geschiedenis van het groeibedrijf. De omzet zakte vorig jaar met 17 procent naar 33,7 miljoen euro. Dat komt volgens Cowboy vooral omdat de omzetcijfers van 2022 uitzonderlijk hoog waren als gevolg van leveringsproblemen met in 2021 bestelde fietsen. Die konden pas op grote schaal bezorgd worden in 2022. Verder plooide Cowboy zich vorig jaar terug op de verkoop in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

-17% omzet De omzet van Cowboy zakte vorig jaar met 17 procent tot 33,7 miljoen euro.

Op die dalende omzet wist Cowboy wel een aanzienlijk hogere brutowinstmarge van 17,9 procent te boeken. In 2022 bedroeg die marge 10,3 procent. Zonder de uitverkoop van het eindereeksmodel C3 zou de marge 22 procent zijn geweest, zegt Mark Vincent, de financieel directeur van Cowboy.

Roose: 'Maar dat zijn ondertussen achterhaalde cijfers. Dit jaar zijn we op weg naar een brutowinstmarge van 40 procent. Sinds de tweede helft van dit jaar leveren we fietsen tegen die winstmarges, waardoor ik ook kan zeggen dat we in de laatste zes maanden van dit jaar break-even zullen draaien. Volgend jaar stijgt de brutowinstmarge naar ongeveer 50 procent en schrijven we effectief zwarte cijfers.'

'Pokémon GO-achtig spel'

Om de winstmarge op te drijven, rekent Cowboy op zijn gestaag uitdijende gamma aan digitale diensten die het bij zijn fietsen levert. Cowboys zijn te upgraden met het Performance-pakket. Dat bestaat vooral uit het softwarepakket AdaptivePower, waarbij de fiets automatisch extra batterijkracht levert als het bergop gaat, de fietser tegenwind heeft of de fiets zwaar beladen is.

Het is heel moeilijk om winst te maken op de hardware, de fiets zelf, maar bij de software ligt de marge tegen 90 procent. Adrien Roose CEO en co-oprichter Cowboy

Dat pakket kunnen Cowboy-kopers nu voor 299 euro extra aanschaffen bij de aankoop van hun fiets, maar volgens Roose zal de dienst binnenkort ook via een maandelijks abonnement van 'minder dan 10 euro' beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor Cowboy Connect, de diefstalbeveiliging en gameoptie die van een normale fietsrit een 'Pokémon GO-achtig spel maakt'. Die dienst kost nu eenmalig 199 euro, maar wordt ook als abonnement beschikbaar.

Roose: 'Het is heel moeilijk om winst te maken op de hardware, de fiets zelf, maar bij de software bedraagt de marge tegen de 90 procent.' Het aantal klanten dat het Performance- of Connect-pakket bestelt bij een nieuwe Cowboy, is volgens Roose 'in de jongste maanden gestegen van 30 procent naar 50 procent'.

Strategie overboord

Ondertussen werkt Cowboy aan de uitbouw van zijn dealernetwerk. Tot een jaar geleden verkocht het merk zijn fietsen alleen online en regelde het zijn onderhoud zelf. Om de verkoop aan te zwengelen, werd die strategie overboord gegooid. Cowboy ging op zoek naar een samenwerking met fietswinkels die naast de verkoop ook het onderhoud voor hun rekening wilden nemen.

Dat was een hobbelige rit, omdat fietswinkels een marge van ongeveer 30 procent vragen voor de verkoop van een nieuwe fiets en Cowboy zijn winstmarge niet zonder slag of stoot wilde afstaan. 'We hebben het afgelopen jaar veel geleerd', zegt Roose.

Cowboy ging op zoek naar een samenwerking met fietswinkels die naast de verkoop ook het onderhoud voor hun rekening wilden nemen.

'We dachten eerst dat we onze fietsen bij zoveel mogelijk fietswinkels moesten zien te krijgen, maar we hebben gerealiseerd dat we beter af zijn met minder, maar grotere en betere partners. Partners die niet alleen de fietsen willen verkopen, maar die ze ook willen onderhouden én die bereid zijn om Cowboys te onderhouden die elders zijn gekocht, bij een andere dealer of online, bijvoorbeeld.'