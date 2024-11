'Trump trade' tormenteert Brusselse koersenbord

De trumpiaanse wind leidt op het Brusselse koersenbord tot heftige bewegingen. DEME bewijst echter dat ijzersterke resultaten een dam kunnen opwerpen tegen de wervelstorm die de nieuwe Amerikaanse president veroorzaakt.

Of u het nu graag hebt of niet: there is a new sheriff in the town of Washington D.C. Terwijl de huidige president Joe Biden zelden of nooit de markten beroerde, veroorzaken de berichtjes of uitspraken van zijn opvolger Donald Trump meteen tektonische aardverschuivingen op de markten. Net als in zijn eerste ambtstermijn. U weze gewaarschuwd. We krijgen een pak meer volatiliteit, al hoeft dat niet te betekenen dat de beurzen daar op langere termijn schade van ondervinden.

Ook bij ons zou het geen slecht idee zijn een superminister aan te stellen die de staat drastisch van zijn obesitas verlost.

De wissel van de Amerikaanse macht veroorzaakt een zelden geziene verschuiving van de geldstromen. Beleggers verhuizen centen van overal in de wereld naar de VS. Trumps slagzin ‘Make America Great Again’ betekent voor velen ‘Make Wall Street Even Greater’. Europa zal zich moeten heruitvinden om te kunnen opboksen tegen de belastingverlagingen, invoertaksen en slankere overheid die Trump wil. Ook bij ons zou het geen slecht idee zijn een superminister aan te stellen die de staat drastisch van zijn obesitas verlost, zoals Elon Musk dat in de VS mag doen.

De Trumpiaanse omwenteling dendert door tot in Brussel. Door de klim van de rente, een gevolg van de verwachting dat Trump het begrotingstekort nog zal vergroten, liepen de vastgoedaandelen averij op. De keuze van antivaxer Robert F. Kennedy als minister van Volksgezondheid velde de farmabedrijven UCB en Argenx . Het plan om de steun voor elektrische wagens af te bouwen kan wegen op de chipmaker Melexis , want een auto op benzine of diesel telt veel minder halfgeleiders dan een elektrisch exemplaar. Voor Melexis kwam er nog slecht nieuws uit China. Daar maande de overheid de autobedrijven aan meer beroep te doen op eigen chips.

Een bries in de haardos

Dat Trump liever de benzinegeur van ronkende motoren opsnuift dan hij de bries van windmolens door zijn weelderige haarbos voelt, woog vorige week op DEME . De maritieme engineeringgroep bouwt windturbines voor de Amerikaanse kust, maar de sector van groene energie zal het de komende jaren niet makkelijk krijgen in de VS. Het aandeel DEME noteert nu 28 procent lager dan bij de publicatie van de nochtans sterke halfjaarcijfers eind augustus.

De reden van die salamicrash? Bezorgdheid dat de omzetgroei van 30 procent uit het eerste halfjaar zal afzwakken. DEME heeft veel nieuwe schepen in de vaart genomen en stuurt nu een pak minder orders naar de scheepswerven. DEME zal dit jaar 300 miljoen euro kapitaaluitgaven doen, iets minder dan eerst gepland. In 2022 was dat nog 484 miljoen. Bij gebrek aan extra schepen is het logisch dat de groei - die DEME dit jaar op een stevige 20 procent schat - de komende jaren wat gezapiger zal zijn.

Donderdag kreeg de markt echter plots oog voor die lagere kapitaaluitgaven. Minder spenderen betekent meer winst, rekening houdend met de fors hogere omzet dit jaar en de stabiele operationele winstmarge die DEME belooft. Het laat ook toe de schulden te verminderen. Het aandeel koerste maar liefst 7,8 procent hoger.

DEME beschikt over moderne schepen die de komende jaren het leiderschap van de groep in het plaatsen van windmolens op zee en baggeren veiligstellen. Te veel schepen bestellen zou bovendien tot overcapaciteit kunnen leiden, met lagere marges tot gevolg. En met Trump II in het Oval Office ben je het best voorzichtig.

ING-analist Tijs Hollestelle merkte op dat DEME tegen amper 4,7 keer de ondernemingswaarde versus zijn verwachte brutobedrijfswinst (ebitda) van 2025 noteert. Dat is evenveel als zijn voormalige zus CFE. Maar dat bouwbedrijf is een smallcap die allerminst in topvorm is, terwijl DEME een dominante wereldspeler is en de wind in de zeilen heeft. En bovendien veel goedkoper is dan het sectorgemiddelde van 7,2 doorheen de economische cyclus. Zelfs als de orders uit de VS dalen, is dat niet dramatisch. Het hele Amerikaanse continent tekent voor 18 procent van de omzet.

Lek bij Fluxys

Een aandeel dat volledig uit de gratie is geraakt, is Fluxys Belgium . Het lijkt alsof de markt rekening houdt met een doemscenario. De uitbater van het Belgische gasnet zakte naar het laagste peil in 20 jaar en crashte twee derde in amper twee jaar. Toegegeven: het sentiment zit niet mee. De politiek is van plan de gezinnen te doen afkicken van gas. De lucratieve overslag van Russisch gas in Zeebrugge om het te transporteren naar landen buiten de EU mag niet meer. En de communicatie naar de beleggers van het door de gemeenten gecontroleerde bedrijf is ondermaats, om eufemistisch te blijven.

Wie in de vergeetput van de beurs belandt, komt er moeilijk uit.

De halfjaarcijfers waren best oké. Het gaat immers om een gereguleerde activiteit met vastgelegde prijzen. Het dividendrendement loopt op tot meer dan 10 procent. Fluxys Belgium wil een belangrijke rol spelen in het vervoer van waterstof. Er zit dus nog wel toekomst in. Maar wie in de vergeetput van de beurs belandt, komt er moeilijk uit. De koersen kunnen dan overdreven ver naar beneden donderen. Dat geldt zeker voor bedrijven die niet in grote indexen zitten.

Als u zulke verwaarloosde aandelen wilt oppikken, past u het best enkele regels toe. Een: er moet een trigger komen die het bedrijf weer kan doen verrijzen uit het zwarte gat. Zoals ijzersterke resultaten waar niemand rond kan, en waarvan de aandeelhouders meegenieten via royale dividenden, de inkoop van aandelen of het liefst via slimme investeringen die de groei versnellen. Goede voorbeelden zijn Jensen of EVS in Brussel.

Seriële ontgoochelaar

En regel twee: mijd aandelen waar de professionele kopers terecht niet naar omkijken. Zoals Agfa-Gevaert , dat alweer zijn status als seriële ontgoochelaar heeft bevestigd. Als Agfa er eens een kwartaal in slaagt de markt positief te verrassen, kan je er donder op zeggen dat dat slechts een toevallige meevaller was. Er ontgoochelt altijd wel minstens een afdeling.

Waar zit het probleem? In de eerste plaats in de gebrekkige winstgevendheid. Op elke 100 euro omzet haalt Agfa een schamele operationele winst van anderhalve euro. Daar zijn de rentelasten, uitzonderlijke kosten en pensioenverplichtingen nog niet mee betaald. De beeldvormingsgroep torst 118 miljoen schulden, meer dan de 110 miljoen die de beurs het bedrijf nog waard acht. Zelfs de microcap Moury Construct zou met zijn cashvoorraad heel Agfa kunnen kopen. Tel daarbij het gat in de pensioenkas van 435 miljoen euro, en je weet dat je met een existentieel probleem zit. De centen van de mooie brokken die de groep in het verleden heeft verkocht, zijn in het grote zwarte gat verdwenen. Agfa wacht trouwens nog altijd op de miljoenen uit de verkoop van de drukplatentak uit 2022.

Agfa slaagde er ook vorig kwartaal niet in het cashbloeden te stelpen en had een negatieve vrije cashflow van 6 miljoen euro. Er moet dus iets gebeuren. Voor de werknemers is het een zware dobber, maar Agfa kan niet anders dan ingrijpen om levensvatbaar te blijven. In de radiologietak verdwijnen 530 jobs, 11 procent van het groepstotaal. Al gebeurt dat gespreid over drie jaar en zoveel mogelijk met natuurlijke afvloeiingen. CEO Pascal Juéry rekent op een besparing van 50 miljoen tegen eind... 2027. Ik vermoed dat Juéry dat sneller en drastischer zou willen doen, maar dat Agfa de middelen niet heeft om de bittere pil in een keer door te slikken.

70 miljoen verlies voor investeerder De Duitse investeerder Klaus Röhrig verloor al zo'n 70 miljoen euro aan Agfa-Gevaert.