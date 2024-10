5 favoriete aandelen van Gert De Mesure: 'Beurswaarde van dit bedrijf bedraagt maar dubbele van brutowinst'

De zelfstandig analist kiest voor twee Belgische en drie Britse bedrijven.

Gert De Mesure is analist voor de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) en adviseur bij Keytrade Bank en Eurinvest Partners. De selectie van een jaar geleden staat op een gemiddelde winst van 61,4 procent, over dezelfde periode won de Stoxx600-index zo'n 20 procent.

Breedon Group | Bouwmaterialen

Met Breedon Group willen we inspelen op de lage waardering van de Britse beurs en de regeringsinitiatieven met betrekking tot infrastructuurinvesteringen en woningbouw. Het is de grootste Britse groep in bouwmaterialen en ze bezit twee cementfabrieken, 60 steengroeven, 27 asfaltfabrieken en ongeveer 200 betoncentrales. 50 procent van de omzet is gericht op infrastructuurwerken en wegenbouw en 20 procent op huizenbouw. Door een overname in 2023 is de groep ook actief in de Verenigde Staten, naast de thuismarkt Groot-Brittannië en een beperkte activiteit in Ierland. Het aandeel noteert met een koers-winstverhouding van 12,3 voor 2025.

Kinepolis | Bioscoopuitbater

Het postcoronaherstel voor de bioscoopgroep Kinepolis met succesfilms als 'Barbie' en 'Oppenheimer' was een kort leven beschoren. Door de staking van de filmstudio’s in Hollywood viel het filmaanbod terug, met gevoelig lagere bezoekersaantallen tot gevolg in de tweede helft van 2023 en de eerste helft van 2024. Sinds juni 2024 manifesteert zich een mooi herstel en dat laat het beste verhopen voor 2025. Het management heeft tijdens de coronadip niet stilgezeten en nam belangrijke initiatieven die de rendabiliteit ten goede zullen komen bij een breed herstel van de bezoekersaantallen. De recordkoers van eind 2019 zou dan weer in het vizier kunnen komen.

Life Science Reit | Gespecialiseerde kantoren

Life Science Reit, een Britse gereglementeerde vastgoedvennootschap (REIT), verhuurt gespecialiseerde kantoren en laboratoria aan technologie- en biotechbedrijven in Londen, Cambridge en Oxford. Het bedrijf werd opgericht in 2020 en kende vertraging in zijn ontwikkeling door de snelle rentestijging. De huurmarkt herstelt momenteel geleidelijk en dat komt de huurprestatie ten goede. Vandaag bedragen de huren op jaarbasis 15 miljoen Britse pond, eind september 2025 moet dat 23 miljoen pond zijn. Het aandeel noteert met een korting van 47 procent tegen 13 keer de verwachte courante winst voor 2025.

Miko | Koffieservice

Miko moest eerder dit jaar desastreus nieuws bekendmaken met betrekking tot het in 2022 overgenomen SAS Koffie. Het afstoten van SAS heeft dit jaar een negatieve impact van 20 miljoen euro. Los van dat zware verlies presteert het bedrijf relatief goed en dat wordt te weinig verrekend in de beurskoers. Momenteel verhindert een grote verkoper het koersherstel. We berekenden een koersdoel (zonder groei) van 134 euro, de boekwaarde bedraagt 103,3 euro. We schatten de brutobedrijfswinst (ebitda) voor 2024 op 35 miljoen euro, de beurswaarde nu bedraagt 64 miljoen euro!

Triple Point Social Housing | Sociale huisvesting