Voor hij als zelfstandige ondernemer begint, begeleidt Kenny De Ketele nog een laatste keer de Belgische baanwielrenners op het WK in Kopenhagen deze week. Hier neemt hij plaats in de Tijdcapsule. Vandaag: de tegenwoordige tijd.

Hoeveel uur hebt u vannacht geslapen?

‘(Kijkt op smartwatch) 6 uur en 34 minuten, met een goede slaapkwaliteit. Dat volstaat, als ik mij af en toe een uitspattinkje met meer slaap veroorloof. Dat ik mijn slaap track, is het enige restantje van mijn leven als profrenner. Al doe ik het nu met een minder professioneel toestel.’

Waarvan wordt u boos?

‘Toen we bij Belgian Cycling een persoonlijkheidstest met kleurtypes deden, bleek ik een zeldzaam geval: ik ben extravert, vurig en supportive, maar totaal niet geordend. Als ik boos ben, weet je het. Al gaat dat snel voorbij. De recentste keer was toen ik vorige week de commentaren las onder een artikel over mij op HLN. Iemand brak de champagne af die mijn vrouw en ik verkopen, zonder ons te kennen. ‘Zeker op zijn ketel gevallen’, stond er. Dan denk ik: ‘Gast, is dat nu nodig?’ Ik weet dat ik me dat niet moet aantrekken. Maar dat 'rode type' in mij schiet dan omhoog.’

Waarvan bent u bang?

‘Voor het onbekende als ondernemer. Ik had altijd een vast inkomen, maar vanaf december werken mijn vrouw en ik écht voor onszelf. Gaat het professioneel moeizaam, dan wordt alles een beetje moeizaam. Ik ken zulke situaties niet. Dat maakt me onzeker. Ook al heb ik er alle vertrouwen in.’

Ik hou van de sfeer en energie in een casino.

Wat doet u als u 5 minuten wilt ontsnappen aan de dagelijkse hectiek?

‘Een frisse neus ophalen of naar mijn vrouw bellen. Bij de nationale ploeg spreek ik de sportpsycholoog aan. Hij brengt me dan naar ‘het nu’ of geeft me richtlijnen hoe ik me weer kan oriënteren.’

Wat is uw grootste obstakel?

‘Ik voel hard mee met anderen, alsof ik elke tegenslag zelf doormaak. Op de Olympische Spelen in Parijs heb ik onze renner Robbe Ghys naar huis gestuurd, omdat hij niet in vorm was. Hij vond dat ook de juiste keuze. Maar toen hij de groep toesprak, zat ik met mijn pet tot over mijn oren om de tranen te verbergen.’

Wat ligt er op uw nachtkastje?

‘Mijn gsm, massagezalf en een kleine verzameling edelstenen die rust zouden brengen. Als je eens midden in je slaap hartslag 200 wil hebben, moet je naast mij liggen. Ik slaapwandel, schiet wild wakker en rol over je heen.’

Wat is uw financiële guilty pleasure?

‘Ik hou van de sfeer en energie in een casino. Ik ben nieuwsgierig naar wie daar rondhangt, van de mensen die vanaf de bar toekijken tot de grootste gokkers. Af en toe waag ik zelf een gokje, altijd met een beperkt budget en wetende dat ik dat geld kwijt ben.’

Bio Kenny De Ketele (39) stopt na het WK baanwielrennen in Kopenhagen als bondscoach van de nationale ploeg om zijn eerste stappen als ondernemer te zetten. Samen met zijn vrouw, Silvie van de Reviere, start hij Oh my goodness, een leveringsdienst met gezonde maaltijden voor bedrijven, en baat hij het champagnemerk Spark uit. Als baanwielrenner werd hij wereldkampioen en vijf keer Europees kampioen en behaalde hij 21 zeges in zesdaagses.