De Tijdcapsule | Jo Van Moer: 'Veel bazen in de haven zagen mij, ‘het boerke uit Beveren’, als een overambitieuze indringer'

De selfmade man Jo Van Moer staat in de Antwerpse haven bekend als de uitdager van logistiek koning Fernand Huts (Katoen Natie). In maart pompte de holding Ackermans & van Haaren 41 miljoen euro in het moederbedrijf van Van Moer om het ook internationaal op de kaart te zetten: 25 miljoen euro in hun vastgoedtak Blue Real Estate en 16 miljoen euro in Van Moer Logistics. Van Moer, die de vader is van profrenner Brent Van Moer (Lotto-Dstny), neemt deze week plaats in De Tijdcapsule. Vandaag: de verleden tijd.