De Tijdcapsule | Réginald Moreels: 'Ik had graag jezuïet willen worden'

Hij was ooit minister en oorlogsdokter. Vandaag bouwt de onvermoeibare chirurg Réginald Moreels een medische post en opleidingscentrum uit in een van de meest verscheurde regio’s van de wereld: Beni, Oost-Congo. Deze week neemt hij plaats in De Tijdcapsule. Vandaag: de verleden tijd.

Wat wilde u worden als kind?

‘Ik had twee dromen in mijn leven: buschauffeur of arts worden. Het brede stuur en het panoramische uitzicht vanuit een bus fascineerden me, maar uiteindelijk bleek dat een tijdelijke bevlieging. De aantrekkingskracht van de 'witte jas' was te sterk. Oorspronkelijk wilde ik gynaecoloog worden, maar besloot eerst een stage algemene chirurgie te volgen om goed te leren opereren. Toen een begeleidende arts me vertelde dat ik er aanleg voor had, koos ik voluit voor de chirurgie.’

‘Destijds had ik ook graag zowel arts als jezuïet willen worden. De jezuïeten hebben een belangrijke rol in mijn leven gespeeld, maar op dat moment was het niet toegestaan die orde te betreden als je een wetenschappelijk beroep uitoefende. Het kon alleen in combinatie met wijsbegeerte, letteren of politieke en sociale wetenschappen. Tegenwoordig ligt dat gelukkig anders.’

Een kankerdiagnose is in Afrika vaak een doodsvonnis. Reginald Moreels Chirurg en oud-minister

Wat was het moeilijkste moment dat u recent beleefde?

‘Onlangs moest ik bij een patiënt de buik sluiten zonder de tumor te kunnen verwijderen, omdat die al te ver was uitgezaaid. Ik kon hem niet meer helpen, en dat blijft moeilijk voor me. Dat gevoel van machteloosheid slaat soms ook om in boosheid. Zo kwam er laatst een 21-jarige vrouw in ons medisch centrum in Beni, een werkelijk prachtige verschijning. Ze had een tumor in haar borst die niet meer te behandelen was. Een kankerdiagnose is in Afrika vaak een doodvonnis.’

Wanneer had u het laatst een krop in de keel?

‘Twee weken geleden was ik op zending in Beni, waar ik een groep Belgische ondernemers en een van onze belangrijkste sponsors mocht ontvangen. Ik vond het bewonderenswaardig dat ze de moed en nieuwsgierigheid hadden om hierheen te komen. Samen bezochten we de ecologische projecten in de buurt van het Nationaal Park Virunga. We zetten ons in om de lokale economie verder te stimuleren, want in deze regio zit zo’n 70 procent van de inwoners zonder werk. Het creëren van werkgelegenheid is de beste manier om bij te dragen aan stabiliteit en vrede in het gebied.’

Is er iemand die uw leven veranderd heeft maar het niet weet?

‘Als enig kind met een moeilijke thuissituatie was ik erg verlegen. Ik herinner me een jezuïtische aalmoezenier bij de scouts in Gent, Jozef De Moerloose, die me op kamp eens aansprak: ‘Je bewaart je bestek altijd zo zorgvuldig. Maak je daar toch niet zo’n zorgen over, leren delen is belangrijk.’ Dat gesprek is me altijd bijgebleven.’

Welk onvergetelijk moment wilt u opnieuw beleven?

‘Mijn huwelijksdag was een prachtig moment. De ceremonie werd geleid door mijn oudoom, een priester die voor zijn tijd opvallend progressief was. Hij las niet simpelweg teksten voor, maar gaf de viering diepte en een eigentijdse invulling.’

Bio Réginald Moreels (74) is een Belgische chirurg en humanitair activist. Na zijn studies geneeskunde aan de Universiteit Gent vestigde hij zich als chirurg in Oostende. In de jaren 80 was hij medeoprichter van de Belgische afdeling van Artsen zonder Grenzen, en voorzitter van 1986 tot 1994. Later stapte hij de politiek in en werd hij voor de toenmalige CVP staatssecretaris en minister van Ontwikkelingssamenwerking in de regering-Dehaene II (1995-1999). Moreels bleef actief in conflictgebieden zoals Rwanda, Angola en Irak. Sinds 2014 zet hij zich in voor de regio Beni in Congo, waar hij als vrijwilliger chirurgische zorg biedt en met UNICHIR een centrum voor chirurgie en verloskunde bouwt om medische hulp toegankelijk te maken.