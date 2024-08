De Tijdcapsule | Sophie Claes (De Gele Flamingo): 'Ik wil ooit meevliegen in een F16'

In 2013 richtte Sophie Claes thuis een webshop op voor baby- en kinderspullen. Het bedrijf was meteen winstgevend, en realiseerde vorig jaar voor een omzet van 8,5 miljoen euro. Enkele weken geleden verhuisde ze naar een eigen magazijn met kantoren van 3.000 vierkante meter. Deze week neemt ze plaats in De Tijdcapsule. Vandaag: de toekomstige tijd.

Welk goed advies moet u dringend opvolgen?

‘Delegeer, want dat komt jezelf en je bedrijf alleen maar ten goede. In het begin dacht ik bijvoorbeeld dat niemand even goed orders zou kunnen inpakken als ik. Maar dat klopt natuurlijk niet. Niets is zo zalig als iemand die binnenkomt, de touwtjes in handen neemt en zelfs verbeteringen doorvoert.’

Welke film wilt u nog bekijken?

‘‘It Ends With Us’, een nieuwe film met Blake Lively in de hoofdrol. Ik ben al fan van haar sinds haar hoofdrol in 'Gossip Girl', een tienerdramaserie waarbij je even over niets meer nadenkt.’

Waaraan merkt u dat u ouder wordt?

‘Ik maak me soms zorgen dat ik plots kanker of een andere ernstige ziekte zou krijgen. Ik sta vaker stil bij de eindigheid van alles. Dat is iets waar ik mij totaal niet druk om maakte toen ik 20 of 30 was. Daardoor maak ik wel bewustere keuzes om alleen te doen wat ik echt graag wil doen, zowel op privé- als op professioneel vlak.’

Wat wilt u ooit nog eens doen, maar zal er wellicht nooit van komen?

‘Vliegen in een F16. Ik heb iets met snelheid. Achtbanen vind ik ook geweldig. We gaan vaak op vakantie naar Kreta, waar een militaire basis ligt. Dan zie je de gevechtsvliegtuigen soms heel laag voorbij scheren. Prachtig vind ik dat.’

U mag gedurende een jaar aan het hoofd van eender welke organisatie of onderneming staan, welke kiest u?

‘Zeker geen bedrijf als Apple - dat is veel te groot - maar wel Hema of Rituals, twee bedrijven die ik op het vlak van advertising en product development erg bewonder. Ik zou het niet erg vinden om daar eens een blik achter de schermen te werpen.’

Welk professioneel doel wilt u het komende jaar nog waarmaken?

‘Ik mag er nog niet te veel over zeggen, maar mogelijk kunnen we met De Gele Flamingo de komende jaren grote sprongen maken.’

Waar ziet u uzelf over tien jaar?

‘Hopelijk hebben we tegen dan een eigen huisje gebouwd op Kreta. We zijn onlangs naar een aantal bouwgronden gaan kijken. Dat zou een droom zijn die uitkomt. In een ideaal scenario zou ik daar enkele dagen per maand werken, de rest van de tijd zou het als vakantiehuisje verhuurd worden.’

‘Volgens mij zal ik dan ook niet meer in dezelfde mate betrokken zijn bij De Gele Flamingo. Hopelijk heb ik tegen dan meer tijd voor vrijwilligerswerk. Ik kom graag in het rusthuis waar mijn grootvader verblijft. De conversaties met de andere bewoners zijn altijd heerlijk.’

