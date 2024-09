De Tijdcapsule | Nele Van Damme (Upgrade Estate): 'Voor mij begint de fun pas als iemand zegt dat het nooit zal lukken'

25 jaar geleden begon Nele Van Damme (47) met de renovatie van zes studentenkamers in Gent. Vandaag staat ze samen met haar echtgenoot aan het hoofd van Upgrade Estate, het bedrijf achter het kotenimperium Upkot. Deze week neemt ze plaats in De Tijdcapsule. Vandaag: de toekomstige tijd.

Welk goed advies moet u dringend opvolgen?

'Ik heb een probleem met het woordje 'moeten'. Ik zeg altijd: 'Ik moet juist niks'. Ik heb het niet zo met mensen die komen vertellen wat je allemaal moet doen. Adviezen zijn meestal goed bedoeld, maar soms heb ik er genoeg van. Ik beweeg, leef zo gezond mogelijk en probeer te deconnecteren. Op je 47ste heb je hopelijk al genoeg aan introspectie gedaan en ben je al een paar keer gebotst, waardoor je beter en evenwichtiger in het leven staat.'

Welk boek wilt u nog lezen?

Ik zeg altijd: 'Ik moet juist niks.' Nele Van Damme CEO Upgrade Estate

'Ik ben begonnen in 'Hoe migratie echt werkt' van de Nederlandse migratie-expert Hein de Haas. Het is een intens boek dat ik graag wil uitlezen. Maar door de drukke periode waarin ik nu zit, ben ik er nog niet toe gekomen. Het boek ontkracht een aantal mythes over migratie, en het is op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd. Dat vind ik altijd belangrijk.'

Advertentie

Welk concert moét u in dit leven nog bijwonen?

'Ik zou graag de Amerikaanse zangeres Sheryl Crow live zien. Ik ben al jaren dol op haar muziek. Zij is zo'n knappe vrouw, in alle opzichten.'

'Vorig jaar ben ik naar ABBA Voyage (met avatars van de ABBA-leden, red.) in Londen gegaan. Daar besefte ik: legends never die, we halen ze gewoon terug met hologrammen. Die technologie was echt indrukwekkend. Maar waarvan ik nog meer genoten heb, waren de zeventigers die in volledige ABBA-outfit loosgingen. Een onvergetelijke ervaring.'

Wat wilt u ooit nog eens doen, maar zal er wellicht nooit van komen?

'Voor mij begint de fun pas als iemand zegt dat het nooit zal lukken. Als ik het echt wil, zal ik er alles aan doen om het te laten lukken. Ik weet ook goed wat ik vooral niet wil: naar Mars gaan, de Mont Ventoux beklimmen of een sabbatjaar nemen. Dat is heel duidelijk. Maar de meeste dromen lijken me allemaal wel haalbaar.'

Advertentie

U mag gedurende een jaar aan het hoofd van eender welke organisatie of onderneming staan, welke kiest u?

'De Verenigde Naties. Dat is de plek waar je impact kan hebben en het verschil kan maken. Welke topics moeten wereldwijd prioriteit krijgen? Welke verantwoordelijkheid moeten we opnemen? Hoe kunnen we mensen activeren en sensibiliseren?'

Mijn man en ik hebben de afspraak dat wij bij iedere investering die we doen, hetzelfde bedrag investeren in sociale ondernemers. Nele Van Damme CEO Upgrade Estate

Welk professioneel doel wilt u het komende jaar nog waarmaken?

'Ik zou graag een gebouw ter beschikking stellen van startende ondernemers die een uitgesproken sociale en ecologische missie hebben. Die zou ik dan samen met andere ondernemers willen begeleiden, zodat ze de juiste start kunnen nemen en impact kunnen hebben, zonder 'fluffy' te zijn. Mijn man en ik hebben de afspraak dat wij bij iedere investering die we doen hetzelfde bedrag investeren in sociale ondernemers. Dit project kan daar dus perfect deel van uitmaken.'

Advertentie

Waar ziet u uzelf over tien jaar?

'In één zin: nog altijd met mijn twee voeten op de grond. Mijn innerlijke kompas zal mij wel brengen tot waar het me moet brengen. Ik ben iemand die altijd naar de lange termijn kijkt, maar ik vind tien jaar eigenlijk belachelijk kort.'

'Ik geloof in het 'zevendegeneratieprincipe' van de indianen. Als een beslissing genomen moest worden die impact had op de maatschappij, was er altijd iemand die de zevende generatie in de toekomst vertegenwoordigde. Dat passen wij bij Upgrade ook toe. Die vraag stel ik steeds opnieuw: 'Als wij deze beslissing vandaag nemen, wat zullen ze daar over zeven generaties van vinden?''