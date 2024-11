De Tijdcapsule | Réginald Moreels: 'Grote rijkdom heb ik in mijn leven niet opgebouwd'

Hij was ooit minister en oorlogsdokter. Vandaag bouwt de onvermoeibare chirurg Réginald Moreels een medische post en opleidingscentrum uit in een van de meest verscheurde regio’s van de wereld: Beni, Oost-Congo. Deze week neemt hij plaats in De Tijdcapsule. Vandaag: de tegenwoordige tijd.

Hoeveel uur hebt u vannacht geslapen? Was dat genoeg?

‘Van 22.30 uur tot 5 uur. Om beter te slapen neem ik melatonine. Dat blijf ik waarschijnlijk altijd gebruiken, en ik kan het echt iedereen aanraden. Het is niet verslavend, zoals Xanax, benzodiazepines of andere slaapmiddelen, maar het helpt wel enorm.’

Hoe ziet uw ochtendroutine eruit?

‘Ik sta meestal iets eerder op dan mijn vrouw, maar we ontbijten altijd samen. Een ochtendkus hoort erbij - een mooi moment elke dag.’

Waarvan bent u bang?

‘De dood. Zeker op mijn leeftijd. Soms overvalt die angst me heel plots en onverwacht, bijvoorbeeld als ik op mijn fiets door de natuur rijd. De gedachte van de eeuwige slaap - daar ben ik nog niet klaar voor.’

Het moment dat ik niet meer kan opereren zal mijn eerste dood zijn. Réginald Moreels Chirurg en voormalig minister

‘Voor het lijden ben ik niet bang, dat kan verlicht worden met morfine en dergelijke. Lijden hoort ook een beetje bij het leven. Ik heb zelf lang geworsteld met anorexia door posttraumatische stress, dus ik weet wat afzien is. Maar het idee dat het in de toekomst allemaal voorbij zou kunnen zijn en dat ik mijn geliefden nooit meer zou kunnen zien, dat maakt me wel angstig.’

Wat is uw financiële guilty pleasure? Waar trakteert u uzelf graag op?

‘Ik heb altijd iets gehad met auto's. Op dit moment rijd ik in een Toyota, maar ik wissel graag om de twee à drie jaar van wagen. Daarnaast ben ik dol op het kopen van magazines. Echt grote rijkdom heb ik in mijn leven niet opgebouwd. Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan en heb nooit zelfstandige tarieven aangerekend in het ziekenhuis. We wonen dan ook in een voormalige sociale woning in Zandhoven.’

‘Soms kom ik rijke mensen tegen die enkel door gierigheid hun fortuin hebben vergaard. Maar er zijn ook ondernemers - en ik wil dit graag benadrukken - die net enorm gul zijn. Zo kwamen er onlangs enkele bedrijfsleiders mee naar Congo die vinden dat hun welvaart gedeeld moet worden. Vrijwel altijd is ons goede doel niet eens het enige dat ze steunen. Het is goed om te zien dat sommigen zich bewust zijn van de ongelijkheid in rijkdom en actief iets willen doen tegen armoede.’

Waar wordt u, ondanks al uw ervaring, nog steeds zenuwachtig van?

‘Elke keer als ik aan een operatie begin, voelt het als een toneelstuk. Ik krijg een gezonde spanning. Gelukkig kan ik nog steeds opereren, mijn handen laten het nog toe. Maar binnenkort zal dat niet meer mogelijk zijn, en dat zal mijn eerste dood zijn. Chirurg zijn is een bijzonder vak. Je ontwikkelt een intieme en scherpe relatie met de patiënt, die je zijn lichaam en fysieke integriteit toevertrouwt. Dat gaat heel diep. Een operatie is een momentopname van volledig vertrouwen.’

Bio Réginald Moreels (74) is een Belgische chirurg en humanitair activist. Na zijn studies geneeskunde aan de Universiteit Gent vestigde hij zich als chirurg in Oostende. In de jaren 80 was hij medeoprichter van de Belgische afdeling van Artsen zonder Grenzen, en voorzitter van 1986 tot 1994. Later stapte hij de politiek in en werd hij voor de toenmalige CVP staatssecretaris en minister van Ontwikkelingssamenwerking in de regering-Dehaene II (1995-1999). Moreels bleef actief in conflictgebieden zoals Rwanda, Angola en Irak. Sinds 2014 zet hij zich in voor de regio Beni in Congo, waar hij als vrijwilliger chirurgische zorg biedt en met UNICHIR een centrum voor chirurgie en verloskunde bouwt om medische hulp toegankelijk te maken.