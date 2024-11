Experts over hun favoriete AI-beleggingen: 'We kunnen niet naast Nvidia kijken'

Het staat nu al vast dat AI ook in 2025 zal groeien. Wat daarna zal gebeuren, is minder duidelijk.

Artificiële intelligentie was een van de beleggingshypes van het beursjaar 2024. Maar van een zeepbel is geen sprake. Frank De Mol van De Belegger: 'Je kan moeilijk over een beurszeepbel spreken in AI. Steeds meer bedrijven omarmen AI en hebben forse investeringen aangekondigd. De AI-bedrijven verdienen geld. Een zeepbel associeer ik meer met bijvoorbeeld verlieslatende bedrijven die hun koers de lucht in zien schieten.'

Op dit moment zijn de verwachtingen voor AI nog niet losgekoppeld van de realiteit. Tom Noyens KBC Securities

Tom Noyens van KBC Securities sloot zich daarbij aan. 'We moeten zeker opletten voor een reflectiepunt, waarbij de verwachtingen te hoog worden. Maar op dit moment zijn de verwachtingen over AI nog niet losgekoppeld van de realiteit.'

'Alle dollars gaan vandaag naar de Amerikaanse chipontwerper Nvidia voor de bouw van datacenters', zegt Quirien Lemey van de privaatbank Decalia. 'We weten nu al dat 2025 een jaar van groei zal zijn, dankzij de grote investeringen die zijn aangekondigd. Voor 2026 weten we dat nog niet, het is niet uitgesloten dat dat een overgangsjaar wordt.'

Je gaat mij niet wijsmaken dat Nvidia superduur noteert, er zijn aandelen die veel duurder zijn. Quirien Lemey Decalia

Lemey beheert een fonds van technologieaandelen waarin Nvidia zit. 'Je gaat mij niet wijsmaken dat Nvidia superduur noteert. Er zijn aandelen die veel duurder zijn. De winstverwachtingen voor Nvidia zijn even hard gestegen als de koers.'

'We kunnen niet naast Nvidia kijken', zegt De Mol. 'Nvidia is de top, het maakt de performantste AI-chip die er bestaat. Bovendien kon het de nodige productiecapaciteit reserveren. En het realiseert de hoogste winstmarges.' Toch raadt De Mol aan nog even te wachten om Nvidia te kopen. 'Woensdagavond geeft Nvidia cijfers vrij. Stel dat er wat teleurstelling is en er komt een correctie, dan kan dat een goed moment zijn om in te stappen.'

ASML maakt de machines die nodig zijn om de AI-chips te maken. Het aandeel is fors teruggevallen door een vertraging in de groei, maar we denken dat die vertraging tijdelijk is. Frank De Mol De Belegger

De Mol stelde nog een alternatief voor: ASML . 'De Nederlandse chipmachineproducent maakt de machines die nodig zijn om de AI-chips te produceren. Het aandeel is fors teruggevallen door een vertraging in de groei, maar we denken dat die vertraging tijdelijk is. We kijken stilaan naar ASML.'

Quirien merkte op dat de voorbije weken de chipaandelen in de AI-sector het moeilijk hebben en dat de markt meer naar de softwareaandelen kijkt. 'Bedrijven verkopen software op basis van AI en beginnen daar flink wat geld mee te verdienen. Twee mooie voorbeelden zijn de Amerikaanse softwareleverancier Salesforce en de cloudpionier ServiceNow .'

