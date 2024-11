'Het is een misverstand dat meer dan 90 procent lenen voor een woning niet zou kunnen'

Ja, vastgoed is duurder geworden, net als lenen voor een pand. Maar dat betekent niet dat een woning kopen niet haalbaar zou zijn voor jongeren. 'Het is een misverstand te denken dat je maar tot 80 à 90 procent van de aankoopwaarde van een woning kunt lenen', zegt John Romain van de kredietmakelaar Immotheker.

Op Finance Avenue, de jaarlijkse geldbeurs van De Tijd, L'Echo en De Belegger, is niet alleen beleggen een centraal thema, ook vastgoed komt steevast aan bod. Een van de debatten ging over de vraag of een eigen stek nog haalbaar is voor jongeren, en of je niet beter huurt.

'Je mag niet vergeten dat de maandelijkse huur elk jaar wordt geïndexeerd', zegt John Romain van Immotheker Finotheker. 'Wie koopt en een lening aflost, heeft dat probleem niet. Bij een vaste rentevoet blijft je maandelijkse aflossing de hele looptijd van je krediet gelijk. Ook wie voor een variabele rente gaat, kan met de zogenaamde accordeonformules (waarbij bij een renteaanpassing niet de maandlast, maar de looptijd wordt aangepast, red.) de maandlast stabiel houden.'

Advertentie

Romain geeft het voorbeeld van een nieuwbouwappartement van 285.000 euro met een huurprijs van 1.200 euro. 'Als je dat bedrag moet lenen op 25 jaar bedraagt de maandelijkse aflossing 1.300 à 1.400 euro. Rekening houdend met de inflatie en de huurindexering zit je na een paar jaar ook aan dat huurbedrag, maar heb je in tegenstelling tot wie koopt niets in handen.'

Dat neemt niet weg dat het voor jonge kopers niet makkelijk is om een eigendom te verwerven. De vastgoedprijzen de voorbije jaren immers fors gestegen.

365.206 euro Eind september kostte een huis in Vlaanderen gemiddeld 365.206 euro, of 28,7 procent meer dan vijf jaar geleden.

Eind september kostte een huis in Vlaanderen gemiddeld 365.206 euro, blijkt uit de notarisbarometer. In vijf jaar tijd is de prijs van een huis 28,7 procent gestegen. Ook appartementen zijn een pak duurder geworden. Gemiddeld kost een appartement in Vlaanderen 279.611 euro, dat is 22,6 procent meer dan in 2019.

Advertentie

Advertentie

Schermvullende weergave John Romain van Immotheker Finotheker. ©ID/ Lieven Van Assche

Bovendien is een instapklare woning duurder dan een huis of een appartement waar nog werk aan is. En ook al heeft de nieuwe Vlaamse regering de renovatieplicht bij de aankoop van een bestaande woning afgezwakt, de klimaatuitdagingen maken het er voor jonge kopers niet makkelijker op. Al helemaal niet als ze voor een nieuwbouw willen gaan. Daarvoor gelden strenge energie-eisen, wat de kostprijs opdrijft.

Gemiddelde leeftijd neemt toe

'We zien dan ook dat gemiddelde leeftijd voor de bouw of de aankoop van een woning toeneemt', aldus Romain. Bij koppels ligt die op 36,6 jaar voor wie koopt, en op 38,9 jaar voor wie bouwt. Bij singles ligt de leeftijd nog iets hoger: 37,6 jaar voor wie koopt en 38,5 jaar voor wie bouwt, blijkt uit cijfers van Immotheker Finotheker. Wie het zonder financiële steun van ouders of grootouders moet doen, verblijft noodgedwongen soms langer in 'Hotel Mama'. 'Als je ondertussen kan sparen, kan je eigen inbreng in een paar jaar aangroeien.'

Koppels die kopen, brachten vijf jaar geleden gemiddeld voor 84.810 euro eigen middelen in, vorig jaar was dat al 124.315 euro. John Romain Immotheker Finotheker

Die eigen inbreng bij het afsluiten van een woonkrediet is de voorbije vijf jaar sterk toegenomen, tonen cijfers van Immotheker Finotheker. 'Koppels die kopen, brachten vijf jaar geleden gemiddeld voor 84.810 euro eigen middelen in, vorig jaar was dat al 124.315 euro', aldus Romain. Bij nieuwbouw liggen de bedragen nog hoger: gemiddeld 168.923 vorig jaar, tegenover 133.109 euro vijf jaar geleden.

Die eigen inbreng is belangrijk voor wie een krediet afsluit, omdat het invloed heeft op het tarief. Hoe meer iemand zelf inbrengt, hoe liever de bank dat heeft. 'Maar het is een misverstand dat je maar tot 80 à 90 procent van de aankoopwaarde zou kunnen lenen', benadrukt Romain.

Advertentie

De Nationale Bank legt banken sinds 2020 beperkingen op bij het toekennen van woonkredieten. Leent u voor de aankoop van een gezinswoning, dan kunt u in principe maximaal 90 procent van de aankoopwaarde lenen. De overige 10 procent en de kosten (zoals de registratiebelasting en de kredietkosten) moet u uit eigen zak betalen.

'Maar voor beginnende kopers hanteert de financiële toezichthouder soepeler richtlijnen. Maximaal 35 procent van het leenvolume aan startende kopers mag een hogere quotiteit dan 90 hebben. Bij maximaal 5 procent daarvan mag de lening meer dan 100 procent van de aankoopwaarde bedragen', aldus Romain. Kopers moeten dan wel rekening houden met een hoger tarief. Maar voor jongeren kan het een verschil maken voor de eigen inbreng.

'Belangrijk om weten: btw heeft voor een bank ook waarde. Die kan je dus mee lenen', aldus Romain. Wie bouwt, betaalt 21 procent btw op de constructiewaarde. Wie een bestaande woning koopt, valt onder het stelsel van registratierechten. In Vlaanderen betaal je voor de aankoop van de enige eigen woning nu nog 3 procent aankoopbelasting, volgend jaar wordt dat 2 procent.

Rentedaling verwacht

En wat met de rente? De tijd dat je voor minder dan 1 procent een hypothecaire lening op 20 jaar kon afsluiten, is voorbij. Wie vandaag 250.000 euro op 20 jaar leent, kan dat gemiddeld tegen een vaste rentevoet van 3 procent doen, blijkt uit de rentebarometer van Immotheker Finotheker. Een paar maanden geleden was dat nog zo'n 50 basispunten meer. De rentemarkt ontspant dus wat.

Romain ziet de rente ook nog wat verder zakken, zowel die op korte termijn als de langetermijnrente. Voor wie een vast tarief verkiest, kan het dus de moeite lonen om de kat nog even uit de boom te kijken. Wie voor een jaarlijks variabele rente koos, zal daar op termijn ook van profiteren.