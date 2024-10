Bojko Borisov, ex-bodyguard tracht zich een weg uit Bulgaars politiek imbroglio te knokken

Na de zevende Bulgaarse parlementsrace in 3,5 jaar krijgt ex-premier Bojko Borisov weer de kans een regering te vormen. Al wordt dat een lastige opdracht in de armste EU-lidstaat. De parlementaire fragmentatie is er zowat even groot als de afkeer van veel partijen voor de ex-bodyguard met vermeende maffiabanden.

Hoewel al vier jaar een zweem van corruptie en vermoedens van connecties met de georganiseerde misdaad rond hem cirkelen, is Bojko Borisov er opnieuw in geslaagd zijn centrumrechtse partij Burgers voor de Europese Ontwikkeling van Bulgarije (GERB) naar de zege te loodsen bij de parlementsverkiezingen. Zo krijgt de 65-jarige politicus, die tussen 2009 en 2021 vrijwel onafgebroken Bulgaars premier was, een nieuwe kans in het armste land van de Europese Unie een regering op de been te brengen.

'De mensen willen een regering, ze willen veiligheid en stabiliteit', zei Borisov na de publicatie van de verkiezingsuitslag. Daaruit bleek dat 25,6 procent van de kiezers zondag zijn steun uitsprak voor GERB. De liberale PP van ex-premier Kiril Petkov kreeg net geen 14 procent van de stemmen, terwijl de pro-Russische ultranationalistische partij Renaissance afklokte op zowat 13 procent.

Hoewel zijn GERB zich met ruim verschil tot de grootste partij kroonde, kan de voormalige bodyguard van de communistische dictator Todor Zhivkov niet onverdeeld gelukkig. Door de grote versplintering - in het 240 zetels tellende parlement duiken straks acht fracties op - belooft de zoektocht naar een stabiele regering geen sinecure te worden. Na zeven verkiezingen in amper 3,5 jaar is de politieke stabiliteit sowieso al ver zoek.

Analisten vragen zich dan ook hardop af of Borisov 's lands ergste politieke crisis sinds de val van het communistische regime in 1989 wel kan doorbreken. 'Twee partijen volstaan niet meer voor een stabiele regering, maar welke drie partijen gaan elkaar vinden?', wierp Boryan Dimitrova op de Bulgaarse tv op. 'We staan weer maar eens op het perron te wachten om te zien of de GERB en de PP een akkoord bereiken om uiterst rechts te isoleren', voegde collega Andrey Raichev eraan toe.

Amerikaanse presidentsrace

Sinds grote anticorruptieprotesten in de zomer van 2020 tot de val van de regering-Borisov geleid hebben, bestaat onder andere partijen weinig animo om met de van maffiabanden verdachte politicus in zee te gaan. 'Ik wil met iedereen praten, behalve met Renaissance', zei Borisov. Maar veel moeite om wat goodwill te creëren bij potentiële partners deed hij niet. 'Ons programma kan de enige leidraad vormen bij de uitstippeling van een akkoord. De stem van het volk is de stem van God.'

Voor de Amerikaanse presidentsrace van 5 november verwachten experts geen exit uit de Bulgaarse impasse. Ze vermoeden dat Borisov gokt op een zege van de Republikein Donald Trump. 'Gezien Trumps vergevingsgezindheid jegens corruptiezonden zou Borisov dan wel eens een deal kunnen zoeken met Delyan Peevski', klinkt het. Die ex-magnaat - het doelwit van Amerikaanse en Britse sancties - leidde zijn nieuwe partij DPS-NN zondag naar de vierde plek.

De Bulgaarse kiezers houden er al rekening mee dat een volgende stembusslag in het voorjaar onvermijdelijk is. Voor het armste EU-land zou dat een rampscenario zijn. Door de impasse bleven de voorbije jaren broodnodige economische, juridische en anticorruptiehervormingen al uit.