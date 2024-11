Zweden en Finland bereiden zich voor op mogelijke oorlog met Rusland

Het is pas de vijfde keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat Zweden een dergelijke brochure verstuurt. De regering heeft besloten de tekst opnieuw uit te brengen vanwege de spanningen met Rusland sinds de oorlog in Oekraïne. ‘De veiligheidssituatie is ernstig en we moeten allemaal onze veerkracht vergroten om deze crisis het hoofd te bieden en, uiteindelijk, ook een oorlog’, aldus MSB-directeur Mikael Frisell in een persbericht. De laatste keer dat de brochure verscheen was in 2018, in de nasleep van de Krim-crisis, wat toen tot veel ophef leidde. De eerste keer dat Zweedse huishoudens de brochure ontvingen, was in 1961, tijdens de Koude Oorlog.