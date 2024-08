VS keuren wapendeal van ruim 20 miljard voor Israël goed

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft toestemming gegeven voor een van de belangrijkste wapendeals ooit met Israël. Het gaat onder meer om de levering van F-15-gevechtsvliegtuigen, munitie en militaire voertuigen.

De verkoop van gevechtsvliegtuigen en ander wapentuig die Blinken dinsdag aankondigde, is goed voor een waarde van meer dan 20 miljard dollar (18 miljard euro).

Het contract is volgens Israëlische media een van de belangrijkste leveringen ooit aan het land. Het komt op een moment dat de Amerikaanse president Joe Biden nog altijd onder vuur ligt voor zijn steun aan Israël.

Vliegtuigen

Het belangrijkste onderdeel van het contract is de verkoop van tientallen F-15-gevechtstoestellen en bijbehorende apparatuur. Die overeenkomst, waar jarenlang over onderhandeld werd, is goed voor ongeveer 19 miljard dollar. De toestellen kunnen pas over enkele jaren worden geleverd.

Israël wil ook tankmunitie en militaire voertuigen aanschaffen voor respectievelijk 774 miljoen dollar en 583 miljoen dollar. De projectielen kunnen vrijwel onmiddellijk worden verscheept, verwacht het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Hulp

Israël is voor zijn militaire capaciteiten heel sterk afhankelijk van de Verenigde Staten, al kwam die steun onder druk door de Israëlische militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook. Daar vielen volgens Palestijnse autoriteiten intussen bijna 40.000 doden, voornamelijk burgers.

De Amerikaanse regering besloot eerder dit jaar bepaalde zware bommen voorlopig niet te leveren vanwege de zorgen over burgerdoden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verweet de Amerikanen later in een video op sociale media 'wapens achter te houden'.

Biden dreigde er ook al meerdere keren mee de wapenleveringen aan het land te stoppen als de Israëlische regering te drastisch optreedt in Gaza. Tegelijk waren het vooral Amerikaanse luchtafweersystemen die Israël beschermden toen Iran eerder dit jaar een grote luchtaanval op het land lanceerde.

De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant bedankte de Verenigde Staten voor het wapenpakket en noemde het een 'boodschap van steun en toewijding aan de veiligheid van Israël'.

De steun aan Israël is een mogelijke achilleshiel in de kiescampagne voor de Democraten in de VS. Als vicepresident van Biden krijgt ook Kamala Harris het verwijt dat ze te weinig gedaan heeft om het brute optreden van Israël in Gaza een halt toe te roepen.

Waarnemers hopen dat Harris zich iets nadrukkelijker tegen het Israëlische geweld uitspreekt, maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat ze een echte koerswijziging op gang brengt.

Strijdstaten

Dat leidt tot onvrede bij vooral jongeren en kiezers met een allochtone achtergrond, die bepalend kunnen worden voor electoraal succes in een aantal strijdstaten.

Maandag begint in Chicago de Democratische Conventie. Tegenstanders van het Israëlbeleid van de regering hebben nu al protesten aangekondigd tijdens de belangrijke bijeenkomst.