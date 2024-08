Harris slaat in eerste interview hardere toon aan over energie en migratie

Kamala Harris zei in een gesprek met CNN dat ze als presidente illegale immigratie zal aanpakken, fracking niet zal verbieden en een Republikein in de regering zal opnemen.

Kamala Harris lag de voorbije weken voortdurend onder vuur omdat ze geen interviews gaf als presidentskandidate. Volgens de Republikeinen was ze bang om onderuit te gaan. Haar rivaal Donald Trump zei dat Harris 'te dom en onbekwaam' was om een interview te geven.

In een gesprek met de televisiezender CNN kreeg de Democratische presidentskandidate - bijgestaan door haar running mate Tim Walz - enkele hete hangijzers uit de campagne voor de voeten geworpen. Zoals waarom ze haar standpunten over immigratie en fracking heeft bijgesteld.

We kunnen een bloeiende economie ontwikkelen en laten groeien, gebaseerd op schone energie, zonder fracking te verbieden. Kamala Harris Democratisch presidentskandidate

Fracking is een methode om schaliegas te winnen die zwaar onder vuur ligt bij milieuactivisten. In het verleden had ze zich uitgesproken tegen de techniek, die een belangrijk verkiezingsthema vormt in de sleutelstaat Pennsylvania.

Maar Harris beloofde bij CNN eerder dat ze fracken niet zou verbieden. 'We kunnen een bloeiende economie ontwikkelen en laten groeien, gebaseerd op schone energie, zonder fracking te verbieden', zo verzekerde Harris.

Polariserende invloed

Met betrekking tot illegale immigratie betoogde Harris dat er 'gevolgen' moeten zijn voor mensen die illegaal het land binnenkomen. 'We hebben wetten die gerespecteerd en toegepast moeten worden. Als president zal ik die laten respecteren', zei ze. Eerder sprak ze over het 'decriminaliseren' van illegale immigranten.

Trump verwijt Harris dat ze haar standpunten uit het verleden begraven lijkt te hebben. 'Moeten kiezers er vertrouwen in hebben dat wat je nu zegt, je beleid voor de toekomst zal zijn', vroeg reporter Dana Harris haar.

Kamala Harris hield echter vol: 'Mijn waarden zijn niet veranderd. Dat is de realiteit. Vier jaar vicepresidente zijn en door het land reizen hebben me geleerd dat het belangrijk is om een consensus op te bouwen, en een raakvlak, common ground, te vinden van waar we problemen kunnen oplossen.'

Harris stelde dan weer aan de kaak dat Trump een polariserende invloed op de Amerikaanse samenleving heeft gehad. 'Jammer genoeg hadden we met de voormalige president iemand die er een agenda probeerde door te duwen en een klimaat creëerde die ons karakter en onze kracht als Amerikanen aantasten en echt onze natie verdeelt.'

Harris gelooft dat de Amerikanen 'klaar zijn om de bladzijde om te slaan'. Ze beloofde als Democrate een Republikein te zullen opnemen in haar regering als ze verkozen wordt. 'Dat zou een goede zaak zijn voor de Amerikanen.'

Resoluut over Gaza

Nog een beladen thema is de oorlog in Gaza. Harris verdedigde het recht van Israël 'om zich te verdedigen' en liet een resoluut 'nee' optekenen toen haar werd gevraagd of ze Amerikaanse wapenleveringen zou opschorten. Wel erkende ze dat 'te veel onschuldige Palestijnen zijn gedood' en riep ze op tot een staakt-het-vuren.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen op 5 november beloven een spannend duel te worden. De Democraten lijken er wat beter voor te staan sinds president Joe Biden in juli besloot het stokje door te geven aan Harris. Maar volgens de peilingen is de strijd verre van beslecht, zeker niet in de swing states, die beslissen over winst of verlies.

Op 10 september staat een debat tussen Trump en Harris op de agenda.