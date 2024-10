Kamala Harris: 'Ik praat niet met Poetin zonder Oekraïense vertegenwoordiging'

Over een mogelijk NAVO-lidmaatschap van Oekraïne wilde Kamala Harris niet uitweiden in het CBS News-programma '60 Minutes'.

Als Kamala Harris de verkiezingen wint, wil ze de Russische president Vladimir Poetin niet ontmoeten zonder dat daar vertegenwoordigers uit Oekraïne bij zijn. Dat zei de Democratische presidentskandidate in een diepte-interview op de Amerikaanse tv-zender CBS.

In het CBS News-programma '60 Minutes' kreeg de Democratische presidentskandidate Kamala Harris maandagavond de vraag of ze de Russische president Vladimir Poetin zou ontmoeten om te onderhandelen over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. 'Niet bilateraal. Oekraïne moet inspraak hebben in de toekomst van Oekraïne', antwoordde ze.

Over een mogelijk NAVO-lidmaatschap van Oekraïne wilde de huidige Amerikaanse vicepresidente niet uitweiden in het diepte-interview. 'Dat zijn allemaal vragen die we zullen beantwoorden als de tijd daar is. Op dit moment steunen wij Oekraïne om zichzelf te verdedigen tegen de niet-uitgelokte agressie van Rusland.'

Onder president Joe Biden zijn de Verenigde Staten de belangrijkste steunpilaar van Oekraïne in de verdediging tegen de Russische agressie. De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft aangegeven dat hij bij een herverkiezing de steun voor Kiev drastisch zal verminderen of volledig zal stopzetten. Hij blijft ook herhalen dat hij de oorlog binnen 24 uur kan beëindigen.

Bevestigd wapenbezit

In het interview op CBS News zei Harris voorts dat ze een semiautomatisch Glock-pistool bezit, waarmee ze ‘uiteraard’ al heeft geschoten, maar dan op een schietbaan. In een interview met Oprah Winfrey in september had Harris al gezegd dat elke indringer die haar huis betrad, neergeschoten zou worden.

8,1 triljoen dollar In het slechtste geval zouden Harris' economische voorstellen de federale staatsschuld met 8.1 triljoen dollar verhogen tegen 2035.

Door te bevestigen dat zowel zij als haar running mate Tim Waltz wapens bezit, wil ze zich afzetten tegen de kritiek van Trump. Die beweert dat Harris de wapens van de Amerikanen wil 'afpakken'.

Harris kreeg in '60 Minutes' ook de vraag hoe ze haar economische voorstellen wil betalen. De Democratische presidentskandidate wil miljoenen nieuwe woningen bouwen, belastingvoordelen voor nieuwe ouders invoeren en 25.000 dollar financiële hulp uittrekken voor wie een eerste woning wil kopen. Ze beloofde de belastingen voor de miljardairs en grootste bedrijven van het land te verhogen.

Volgens een begrotingsanalyse van de onafhankelijke groep Committee for a Responsible Federal Budget zouden Harris' economische voorstellen de federale staatsschuld in het slechtste geval met zo'n 8,1 triljoen dollar verhogen tegen 2035. In het beste geval kosten ze niets. Trumps plannen zouden 1,45 triljoen tot 15,15 triljoen dollar meer staatsschuld opleveren.