Kamala Harris officieel verkozen tot presidentskandidaat

De Democratische partij heeft Kamala Harris zo goed als unaniem verkozen als haar nieuwe presidentskandidaat. Verwacht wordt dat ze later op de dag bekendmaakt wie haar vergezelt als running mate.

De verkiezing van Kamala Harris komt niet als een verrassing. Al bij de start van de virtuele stemming over de nominatie vrijdag kreeg ze de helft van de afgevaardigden achter zich. Nadat Joe Biden door aanhoudende kritiek over zijn hoge leeftijd zijn kandidatuur ingetrokken had, schaarde de Democratische partij zich al snel rond Harris als opvolger.

De steun is nu ook formeel uitgesproken door de 4.500 gedelegeerden die de afgelopen dagen virtueel konden stemmen. Huidig vicepresident Harris was de enige kandidaat en haalde 99 procent van de stemmen. Haar nominatie moet nu alleen nog formeel bezegeld worden. Dat zal gebeuren tijdens de partijconventie in Chicago, die van 19 tot 22 augustus plaatsvindt.

Swingstaten

Later op de dag brengt Harris een bezoek aan Philadelphia in de staat Pennsylvania. Ze houdt er de eerste bijeenkomst in een reeks bezoeken aan swingstaten die deze week gepland staan. Verwacht wordt dat Harris in Philadelphia meteen haar running mate zal aankondigen.

Er wordt in de pers al dagen gespeculeerd over wie Harris zal kiezen. Volgens Amerikaanse media gaat het nog tussen Josh Shapiro, de gouverneur van Pennsylvania, en Tim Walz, de gouverneur van Minnesota. De 51-jarige Shapiro is populair in de cruciale swingstaat Pennsylvania, wat van hem een logische kandidaat maakt. Dat de eerste campagnebijeenkomst in zijn thuisstaat plaatsvindt, zien sommigen als een hint.