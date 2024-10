Meer dan een vijfde van Amerikanen ging al stemmen: Democraten stuurden stem vaker op dan Republikeinen

Exact één week voor de presidentsverkiezingen brachten al bijna 50 miljoen Amerikanen hun stem uit, meer dan een vijfde van het aantal stemgerechtigden. Vooral Democraten slaagden erin 'early voters' te mobiliseren, maar Republikeinen benen bij.

Een week voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen wordt de strijd tussen Kamala Harris en Donald Trump steeds nipter. Volgens het model van PollyVote, een academisch project dat peilingen en meningen van experten samenbrengt, leidt Harris met amper twee procentpunt. In alle zeven strijdstaten, de staten waar op 5 november de verkiezingen worden gewonnen of verloren, ligt het verschil tussen beide kandidaten op amper een procentpunt. ‘Een toss-up’, kop of munt, schrijven Amerikaanse media.

De essentie Een week voor de verkiezingen brachten bijna 50 miljoen Amerikanen hun stem al uit.

Vroeg stemmen wint aan populariteit, vooral onder Democraten, hoewel Republikeinen hun achterstand inhalen.

Beperkingen in sommige staten, zoals Georgia en North Carolina, hebben het moeilijker gemaakt om per post te stemmen, maar de opkomst van vroege stemmers blijft hoog.

Ook de toon van de campagnes is verhard: stembussen in de staat Washington werden in brand gestoken en Trump sloot zijn campagne in Madison Square Garden af met een tirade tegen migranten en ‘interne vijanden’. Democraten vergeleken die met een nazirally uit 1939 op dezelfde plek. ‘Simpelweg beschamend’, noemde de zittende president Joe Biden de rally.

Biden deed de uitspraak vanuit Delaware, waar hij een week voor de verkiezingen al ging stemmen. Zo'n 50 miljoen early voters gingen hem al voor en verkozen hun stem voor de eigenlijke verkiezingsdag uit te brengen. Dat is weliswaar minder dan tijdens de verkiezingen van 2020, toen op een week voor de verkiezingen al 60 miljoen Amerikanen hun stem hadden uitgebracht. De covidpandemie dwongen lokale overheden ertoe de regels rond vroeg stemmen toen te versoepelen. Die regels en daarmee ook de gewoonten van de kiezers zijn blijven hangen. In South Dakota is de opkomst van vroege stemmers uit 2020 zelfs overschreden.

Dit keer kunnen in 47 staten en in District of Columbia kiezers hun stem op voorhand uitbrengen. Dat kan per post en in bijna alle staten ook bij een fysieke stembus. In New Hampshire kan het enkel in uitzonderlijke gevallen, in Idaho slechts in een aantal county's en Alabama verbiedt vroeg stemmen helemaal.

Omdat het tellen van de stemmen pas op verkiezingsdag zelf start, worden de resultaten van de early voters niet eerder bekendgemaakt. Maar op basis van cijfers over hun profiel kunnen voorzichtige eerste conclusies getrokken worden.

Vooral Democraten

Zo lijkt vooral Harris voordeel te halen uit de Amerikanen die al gingen stemmen, blijkt in de 25 staten die gegevens over partijlidmaatschap delen. 39 procent van de vroegstemmers is geregistreerd Democraat, terwijl 36 procent van hen aangeeft Republikein te zijn. 24 procent zegt geen lid te zijn van de twee grote partijen.

Democraten en Republikeinen blijken ook op verschillende manieren te stemmen: Democraten stemmen lichtjes meer dan Republikeinen per post, terwijl de Republikeinen het halen van de Democraten bij het fysiek naar de stembus trekken. Stemmen per post is echter een stuk populairder dan fysiek stemmen, met dubbel zoveel ontvangen stemmen.

Ook in 2020 speelde early voting vooral in het voordeel van Democraten, maar Republikeinen benen wel bij. Trump's campagneteam heeft meer geld vrijgemaakt om kiezers te mobiliseren vroeg te gaan stemmen, nadat Trump zich net jarenlang tegen early voting had verzet. Volgens hem hadden Democraten gefraudeerd met de per post verstuurde stembiljetten. In strijdstaten Arizona, North Carolina en Nevada lijkt dat zijn vruchten af te werpen, met meer Republikeinse vroegstemmers dan Democratische. In Pennsylvania gingen vooral geregistreerde Democraten stemmen.

Beperkingen

Een aantal lokale Republikeinse wetgevers heeft geprobeerd de regels en voorwaarden in de hand te werken. In strijdstaten Georgia en North Carolina zijn ze daar aardig in geslaagd. Een ingrijpende wet in Georgia heeft het voor kiezers uit vooral stedelijke gebieden moeilijker gemaakt om per post te stemmen.

In hoofdstad Atlanta werd het aantal brievenbussen waar kiezers hun stembiljet kunnen binnenbrengen teruggebracht van 106 naar 25. Ze zijn bovendien enkel toegankelijk tijdens de kantooruren. Atlanta is voor Democraten een belangrijk kiesgebied en de stad die Biden in 2020 mee aan de overwinning hielp.

North Carolina, waar orkaan Helene tien stembureaus zwaar beschadigde, voerde soortgelijke beperkingen in. Bovendien werden de stembiljetten twee weken te laat opgestuurd. Op bevel van de rechtbank moest de naam van de onafhankelijke kandidaat Robert Kennedy op alle stembiljetten verwijderd worden, nadat hij zijn campagne had stopgezet.