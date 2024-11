Terug naar Butler, waar Trump opstond uit de dood: 'Amerika werd te liberaal. Hij zal zorgen voor een nieuw evenwicht'

Hoe heeft Donald Trump zich terug naar het Witte Huis geknokt? Dat weten ze nergens beter dan in Butler, het kiesdistrict in Pennsylvania waar Donald Trump op een haar na ontsnapte aan een moordaanslag en met gebalde vuist zijn landgenoten hoop gaf. ‘Trump is opgestaan en heeft ons de weg getoond.’

‘Veel mensen dachten eerst dat de knallen van vuurwerk kwamen, maar ik heb zelf een AR15-machinegeweer en herkende het geluid meteen. Ik zag het bloed op zijn hoofd en was ervan overtuigd dat hij dood was. Ze hebben net een van de grootste politici ooit vermoord, dacht ik. Maar toen kwam hij recht en begon het publiek ‘USA! USA! USA!’ te scanderen. Ik heb nog nooit een massa zo luid horen roepen: het was een van mooiste momenten van mijn leven.’

Als voorzitter van de lokale afdeling van de Republikeinse Partij zat Jim Hulings op een van de eerste rijen toen Donald Trump op 13 juli aan de dood ontsnapte tijdens een verkiezingsrally in Butler, een kiesdistrict in het westen van Pennsylvania. Vanop een dak vuurde de 20-jarige Thomas Matthew Crooks acht schoten af op de presidentskandidaat, die enkel aan het rechteroor geraakt werd. Crooks werd neergeschoten door de geheime dienst. In het publiek viel een dode: een lokale brandweerman werd getroffen toen hij zich in het publiek achter Trump over zijn familieleden boog.

‘Kijk: een kwartier eerder schudde ik hem nog de hand.’ Jondavid Longo, de burgemeester van het nabijgelegen Slippery Rock, toont trots de foto waarop hij naast Trump poseert. ‘Iets later zat ik op 7 meter van het podium. De kogels vlogen recht boven mijn hoofd. Trump dook weg maar stond in een mum van tijd weer recht. Ik heb zelf nog bij de infanterie in Afghanistan gediend: ik weet hoe het voelt als je beschoten wordt. Maar Trump deinsde niet terug en balde zijn vuist naar het publiek. Niemand is zo moedig als hij.’

Schermvullende weergave De foto van Donald Trump met gebalde vuist ging de wereld rond. ©AP

‘Fight, fight, fight’, riep de Republikeinse ex-president terwijl de geheime dienst hem van het podium leidde. De beelden van zijn gebalde vuist met achter hem de Amerikaanse vlag gingen de wereld rond. Ze deden denken aan de iconische oorlogsfoto uit 1945 van zes militairen die de Amerikaanse vlag hijsen op het Japanse eiland Iwo Jima. En ze staan voor velen symbool voor de vechtlust waarmee Trump, vier jaar nadat de Democraat Joe Biden hem had onttroond, zich opnieuw een weg naar het Witte Huis knokte.

Uitzonderlijk leiderschap

Butler en de omringende gemeenten zijn echt Trump-land. Drie dagen na de verkiezingen staan de voortuinen van de houten huizen nog vol Amerikaanse vlaggen en banners. ‘Black guns matter’, staat ergens te lezen. Op de achterkant van een zware pick-uptruck staat de naam van de nieuwe president te blinken in de warme herfstzon.

Alhoewel het westen van Pennsylvania jarenlang een Democratisch bolwerk was en pas de jongste acht jaar in de handen van Trump viel, is het landelijke Butler County al veel langer een Republikeinse burcht. De enige Democratische presidentskandidaat die het ooit haalde in dit kiesdistrict, was Lyndon B. Johnson in 1964.

Schermvullende weergave Jondavid Longo, de burgemeester van Slippery Rock: 'De aanslag gaf ons een beeld van Trumps leiderschap.' ©Wolfgang Schwan

Trump overtuigde hier dinsdag bijna 80.000 kiezers, goed voor 65 procent van de stemmen, tegenover iets meer dan 40.000 voor Kamala Harris (33%). De aanslag is volgens Longo een kantelmoment geweest in de campagne. ‘Het toonde de wereld hoeveel haat er hier tegen hem en zijn volgers was. En het gaf ons een beeld van zijn uitzonderlijke leiderschap. Trump stond op en toonde ons de weg.’

De bewondering van lokale Republikeinen als Hulings en Longo is bijna religieus. ‘Ze hebben hem proberen afzetten als president, zijn bedrijven proberen te kraken, hem twee keer proberen te vermoorden (later volgde nog een mislukte poging tot aanslag in Florida, red.) en zijn campagne proberen te dwarsbomen met leugens,’ zegt Hulings. ‘Nooit kende ik iemand die moediger is dan Trump.’

Schermvullende weergave Trump-borden op de weg naar Slippery Rock. ©Wolfgang Schwan

Die goddelijke status speelt Trump zelf ook uit. Hij kuste de helm van de vermoorde brandweerman als was hij de paus zelf en in zijn overwinningsspeech woensdag herinnerde hij zijn fans aan de aanslag in Butler. ‘God heeft mijn leven gespaard met een reden,’ zei Trump. ‘Die reden was om ons land te redden en weer groots te maken. We gaan samen die missie vervullen.’

Partij van de middenklasse

Niet alleen Butler County, maar heel de VS viel voor die boodschap. Als eerste Republikein sinds George W. Bush in 2004 is Trump er wellicht in geslaagd om het meeste aantal stemmen over het hele land binnen te halen - de zogeheten 'popular vote'. Ter herinnering: Amerikaanse presidenten worden staat per staat verkozen, waarbij elke staat volgens inwonersaantal een bepaald aantal kiesmannen telt. Trump kreeg in 2016 al het meeste kiesmannen, maar de Democrate Hillary Clinton verwierf toen over alle staten heen nog wel bijna 3 miljoen voorkeurstemmen meer.

De Verenigde Staten zijn een land dat overwinnaars koestert en verliezers liefst de rug toekeert. In die zin is het opmerkelijk dat iemand die vier jaar geleden weggestemd werd, nu een geweldige score neerzet. Die plaatst Trump volgens analisten in de rij van de historische presidenten als John F. Kennedy, Ronald Reagan en Barack Obama.

Schermvullende weergave Jim Hulings, voorzitter van de Republikeinse Partij in Butler County: 'Wij zijn niet langer het groepje elitaire rijken van de countryclub.' ©Wolfgang Schwan

Hulings vindt die vergelijking terecht omdat Trump er volgens hem in geslaagd is zijn hele partij van richting te doen veranderen. ‘Wij Republikeinen zijn niet langer het elitaire groepje rijken van de countryclub. Net als de Democraten zijn we de partij van de middenklasse geworden. Ook wij willen dat iedereen het goed heeft en minder moet betalen voor energie. Alleen doen we dat niet door onze burgers extra te belasten en ons geld te verspillen aan de overheid.’

Economische zorgen

Opmerkelijk aan de overwinning aan Trump is dat hij erin geslaagd is om in bijna alle geledingen van de maatschappij een gevoelige snaar te raken, van arme regio’s in het zuiden van het land tot hippe steden als New York. ‘Van homoseksuelen tot Mexicaanse migranten met een eigen zaak: hier in Slippery Rock stemden mensen over alle rangen en standen heen voor Trump’, zegt burgemeester Longo. ‘Zelfs in een progressief bastion als de lokale universiteit wint hij veel terrein.’

Dat wordt beaamd door drie jonge vrouwen die in de lokale koffiebar van hun mocha latte nippen. Ze studeren aan de Slippery Rock University, maar willen liever niet met hun naam in de krant, omdat het onderwerp toch nog gevoelig ligt op de campus. ‘Je moet de politiek van Trump onderscheiden van zijn persoon’, zegt een van hen. ‘Voor mij was het echt niet duidelijk waar Harris voor stond. Ik studeer voor leraar en maak me nu al zorgen over mijn economische toekomst. Ik zie rond mij hoe mensen worstelen met de hoge prijzen in hun dagelijks leven.’

Burgemeester Longo ziet die strijd bij zijn eigen inwoners. ‘Een huis in een landelijke regio als deze kost gemiddeld 400.000 dollar. Voor jonge mensen betekent dat concreet dat ze een job moeten vinden die hen 100.000 dollar per jaar oplevert. De werkloosheid is hier niet hoog, maar zulke jobs vind je hier niet. Jonge mensen verliezen zo hun hoop om de Amerikaanse droom te kunnen waarmaken.’

'Bro vote'

De hoge inflatie is volgens waarnemers de belangrijkste reden waarom kiezers over alle klassen heen zich afkeerden van Harris. Als vicepresidente onder Biden wordt ze medeverantwoordelijk gesteld voor het gevoel van economische malaise, ook al weerspiegelt zich dat niet in de goede recente groei- en werkloosheidsindicatoren.

De eerste exitpeilingen tonen aan hoe veel beter Trump erin slaagde kiezers aan zich te binden dan vier jaar geleden. Toen overtuigde zijn tegenkandidaat Biden nog 57 procent van de vrouwen, bij Harris daalde dat cijfers naar 54 procent. Biden haalde 55 procent van de kiezers binnen die minder dan 50.000 dollar verdienen, Harris 48 procent. Biden won 48 procent van Amerikanen zonder een universitair diploma voor zich, bij Harris daalde dat tot 44 procent.

Schermvullende weergave De Amerikaanse vlag wappert in Slippery Rock. ©Wolfgang Schwan

Toch is het niet enkel de economie die de enorme populariteit van Trump verklaart. Zijn campagneteam maakte ook enkele gewaagde keuzes, waaronder de gok om zich te richten op de 'bro vote' van jonge mannen - een groep die als onbetrouwbaar beschouwd wordt omdat ze vaak niet opdagen op de verkiezingsdag. Chris LaCivita, een van de hoofdadviseurs van Trump, haalde een citaat van Winston Churchill aan voor die keuze. ‘Overal op veilig spelen, betekent dat je nergens kan winnen.’

Trump schuwde de vrouwonvriendelijke uitspraken niet en maakte zijn opwachting in een aantal populaire macho podcasts, die hem door zijn jongste zoon Barron aangeraden waren. ‘Ik zie hier een hele generatie jonge mannen aan wie verteld wordt dat hun mannelijkheid toxisch is’, zegt burgemeester Longo. ‘Vaak hebben ze nog vrij traditionele meningen over de verhouding tussen de geslachten, en die mogen ze niet langer uiten. De figuur Trump speelde daar heel goed op in.’

Latino’s

Nog opvallender is de opmars van Trump bij kiezers van kleur, ondanks zijn vaak raciaal aangebrande uitspraken zoals het fake nieuws dat migranten in Springfield, Ohio honden en katten van hun buren opaten. Bijna een op de vijf Trump-kiezers op dinsdag waren mensen van kleur. In zijn eerste verkiezing in 2016 was dat ongeveer 13 procent.

Bij de latino’s was zelfs sprake van een echte aardverschuiving. Mogelijk bracht hun exit uit het Democratische kamp Harris de genadeslag toe. Volgens peilingen haalde Harris slechts 52 procent steun onder latino's, een verlies van 13 procentpunt tegenover Biden vier jaar eerder. Obama haalde in 2012 nog meer dan 70 procent van de latinostemmen binnen.

Vooral bij mannen was de verschuiving duidelijk. Trump haalde volgens exitpolls 54 procent van de mannelijke latinostem binnen, een winst van 18 procentpunt vergeleken met 2020. ‘Het was opvallend hoe veel van die mannen op sociale media zijn racistische uitspraken probeerden te vergoelijken,’ zegt Fernando Tormos-Aponte, adjunct-professor sociologie aan de universiteit van Pittsburgh. ‘Dat komt omdat Trump veel loyauteit opgebouwd heeft bij zijn kiespubliek: hij wordt geïdealiseerd als een anti-establishmentkandidaat.’

Tormos-Aponte, zelf van Puerto Ricaanse afkomst, vindt het niet onlogisch dat veel migranten voor het discours van Trump vielen. ‘Velen onder hen zijn hier intussen legaal en hebben een zekere welvaart opgebouwd. Ze mobiliseren zich om die nieuw verworven rijkdom te beschermen en zien nieuwe migranten als een bedreiging. Het is een nieuw soort nationalisme waarop Trump ingespeeld heeft.’

Hij wijst ook met een beschuldigende vinger naar de Democraten. ‘Ze zijn naar het centrum opgeschoven en zijn harder geworden over migratie, waarbij ze de latino’s die wel nog gevoelig zijn voor mensenrechten laten vallen hebben. De Democraten hebben jarenlang onze stem als vanzelfsprekend beschouwd. Pas toen Puerto Rico in het nieuws kwam na de beledigende uitspraken op de Trump-rally in New York, werden we plots een thema in de campagne. Ik vind dat opportunistisch.'

Slinger

Nu Trump zich verzekerd heeft van vier jaar extra in het Witte Huis is het de vraag wat die termijn de latino’s zal opleveren. ‘Ik weet niet of de latinoman beloond zal worden voor zijn stem’, zegt Tormos-Aponte. ‘De gezondheidszorg komt mogelijk onder vuur. En als Trump de invoerheffingen verhoogt, zullen ze dat ook voelen in hun portemonnee die ze net willen beschermen.’

Schermvullende weergave Een Trump-bord voor het huis van Jim Hulings. ©Wolfgang Schwan

In Butler County maken ze zich daar niet te veel zorgen over. ‘De Democraten hebben ons in het moeras geleid, en Trump zal dat moeras nu droog leggen’, zegt lokaal Republikeins voorzitter Hulings, die voor zijn pensioen ingenieur was bij een groot bedrijf. ‘Met zijn invoerheffingen zal Trump onze eigen industrie weer op de kaart zetten. Hij beseft als geen ander dat je met een diensteneconomie alleen niet kan overleven.'

De politiek in dit land is als een slinger. Die was veel te hard doorgeslagen richting het liberalisme. Ik hoop dat hij nu niet te veel de andere kant uitslaat en we geen naziland worden. Jim Hulings Voorzitter Republikeinse Partij in Butler County