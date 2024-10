Trump gebruikt 'vuilnis'-uitspraak Biden om racistische uitlatingen op eigen event te doen vergeten

Republikeins presidentskandidaat Donald Trump kroop in een vuilniskar om een uitspraak van Joe Biden over zijn aanhangers aan te klagen.

Politiek is perceptie, zeker in de VS. En dus kroop Republikeins presidentskandidaat Donald Trump in een vuilniskar om een uitspraak van president Joe Biden over zijn fans aan te klagen en de aandacht af te leiden van racistische uitlatingen op een eigen verkiezingsmeeting.

Vijf dagen voor zowat 244 miljoen Amerikanen de kans krijgen de volgende bewoner van het Witte Huis te kiezen, zijn de Democratische vicepresidente Kamala Harris en haar Republikeinse uitdager Donald Trump nog altijd in een nek-aan-nekrace verwikkeld. In de laatste rechte lijn naar 5 november proberen beide kampen munt te slaan uit beladen uitspraken van de rivaal.

Dat bleek woensdag toen Trump voet aan grond zette in Green Bay in de strijdstaat Wisconsin. Nadat hij uit een Boeing 757 met zijn naam op gestapt was, wandelde hij - in een oranje-geel veiligheidsvest - over een kletsnatte tarmac. '250 miljoen mensen zijn geen vuilnis. Ik kan jullie vertellen wie het echte afval is, maar dat gaan we niet zeggen.'

Trump kruipt in een vuilniswagen in Wisconsin.

Waarna de vastgoedmiljardair op de passagiersstoel kroop van een witte vuilniswagen met daarop zijn naam, zijn campagneslogan - Make America Great Again (MAGA) - en MAGA- en Amerikaanse vlaggen. 'Wat vinden jullie van mijn vuilniswagen? Ik doe dit ter ere van Kamala en Joe Biden. Joe Biden moet beschaamd zijn, als hij nog weet wat hij doet. En Harris moet zich schamen, want als vicepresidente had ze hem dat nooit mogen laten zeggen.'

Trump alludeerde op een uitspraak die Democratisch president Biden dinsdagavond gedaan had in een videocall met kiezers van de latinogemeenschap. 'Het enige vuilnis dat ik zie ronddobberen, dat zijn zijn (Trumps, red.) aanhangers. Zijn demonisering van de latino's is schandalig en on-Amerikaans', liet de 81-jarige bewoner van het Witte Huis zich ontvallen.

Antichrist, pooiers en afvaleiland

Met zijn 'garbage'-quote speelde Biden in op een verkiezingsmeeting die Trump afgelopen weekend gehouden had in Madison Square Garden in New York. Het event deed de voorbije dagen veel stof opwaaien omdat meerdere sprekers racistische of beledigende uitspraken deden. Zo zette Trumps jeugdvriend David Rem Harris weg als 'de duivel, de antichrist'. Zakenman Grant Cardone stelde dat 'Harris en haar pooiers ons land zullen kapotmaken'.

De meeste aandacht ging naar het optreden van comedian Tony Hinchcliffe. Die spotte met de grootte van Spaanstalige gezinnen, beledigde mensen van kleur in het publiek, zette Palestijnen weg als 'stenengooiers' en Joden bestempelde hij als 'sjacheraars'. Naar Puerto Rico, dat officieel tot de Verenigde Staten behoort, verwees hij als 'een drijvend afvaleiland'. Tot jolijt van een aanzienlijk deel van zijn toehoorders.

Die laatste uitspraak zette beroemde artiesten met roots op het Caribische eiland, zoals Jennifer Lopez en Bad Bunny, er meteen toe aan zich in het kamp van Harris te scharen. Ook in de Amerikaanse pers vloeide heel wat inkt over de beladen quotes. Verschillende traditionele media lijstten nog eens eerdere veelbesproken uitspraken van de voormalige Republikeinse president op.

Nadeel wordt voordeel

De meeting in Madison Square Garden dreigde in de laatste rechte lijn negatief af te stralen op Trump, vooral bij nog onbesliste kiezers. Zeker omdat de miljardair niet geneigd leek openlijk afstand te nemen van de uitspraken op het event. Zo zei hij enkel Hinchcliffe niet te kennen.

Zodra Biden zijn 'vuilnis'-uitspraak gedaan had, zag Trump evenwel een kans om de polemiek in zijn voordeel te keren. 'We weten wat zij geloven. Kijk maar hoe ze jullie behandeld hebben. Ze hebben jullie als vuilnis behandeld. De waarheid is dat ze ons hele land als afval behandeld hebben', zei de Republikein woensdag op een verkiezingsevent in North Carolina.

Vanuit het venster van de vuilniskar op de tarmac van het vliegveld van Green Bay herhaalde hij enkele uren later nog eens Hinchcliffe niet te kennen. 'Ik weet helemaal niets over die comedian. Ik weet niet wie hij is, ik heb hem nooit gezien. Ik heb hem een statement horen doen, maar meer dan een statement is het ook niet', klonk het. Waarna Trump Puerto Rico en zijn inwoners zijn liefde betuigde. 'En zij houden ook van mij want ik bekommerde me om hen toen ze getroffen werden door orkanen.'

Deplorables

Trumps demarche na Bidens uitschuiver zadelt Team Harris plotseling met hoofdbrekens op. De Democraten zijn nog niet vergeten hoe een uitspraak van hun toenmalige presidentskandidate Hillary Clinton in 2016 - zij bestempelde aanhangers van Trump als 'deplorables' of 'zieligaards' - hen de rest van die campagne en zelfs tot vandaag bleef en blijft achtervolgen.

In een poging de schade te beperken stuurde het Witte Huis een communiqué uit waarin het Bidens quote probeerde bij te sturen. 'De president refereerde aan de retoriek van Trumps bondgenoten toen hij het over vuilnis had, hij nam niet de supporters van de kandidaat in het vizier.'

Ik beloof dat ik, als ik verkozen word, alle Amerikanen zal vertegenwoordigen. Ook zij die niet voor mij stemmen. Kamala Harris Democratische presidentskandidate

Op het campagnepad nam Harris zelf ook afstand van de uitspraken van haar baas. 'Ik ben het niet eens met kritiek op mensen vanwege hun stemgedrag', stelde de Democrate. 'Ik beloof dat ik, als ik verkozen word, alle Amerikanen zal vertegenwoordigen. Ook zij die niet voor mij stemmen.' Tegelijk beschuldigde Harris haar tegenstander ervan het voorbije decennium 'geprobeerd te hebben ons verdeeld te houden en ons bang te maken voor elkaar'.