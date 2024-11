Wie ook wint, Trump heeft Amerikaans beleid naar zijn hand gezet

Ongeacht wie de presidentsverkiezingen wint, het Amerikaans beleid op het vlak van binnen- en buitenland is na bijna een decennium met Donald Trump als rechtse leider danig in zijn richting opgeschoven.

‘Ik ben een beetje triest’, zei Donald Trump afgelopen weekend in Pennsylvania op een van zijn allerlaatste rally’s voor de verkiezingsdag. ‘We deden deze reis samen, en we deden het al negen jaar. Dit is de laatste week.’ Het leek alsof het besef indaalde bij de Republikein dat de kans zeer groot is dat hij net zijn laatste presidentscampagne heeft afgerond. Trump is 78 en was drie keer op rij de Republikeinse kandidaat. Ofwel wint hij deze verkiezingen en is hij de komende vier jaar opnieuw president voor een tweede en laatste termijn, ofwel treedt met Harris de allereerste vrouw in de Amerikaanse geschiedenis aan. In dat laatste geval is het onwaarschijnlijk dat hij nog een vierde gooi zal doen.

Hoe dan ook, wat de uitslag van de verkiezingen ook wordt, en hoe verschillend de consequenties daarvan ook zullen zijn voor de VS en de wereld, de impact van Trump zal er nog heel lang zijn. Trump heeft in de bijna tien jaar sinds hij afdaalde van de gouden roltrap van zijn wolkenkrabber en zich in de Amerikaanse politiek stortte het Amerikaanse beleid op veel vlakken naar zijn hand gezet. Ook als Harris het Witte Huis overneemt van haar baas Joe Biden, zal de invloed van Trump merkbaar zijn.

Advertentie

Israël en Iran

Dat laat zich merken op veel manieren. Waar Trump en Harris nog ver uit elkaar liggen wat betreft steun aan Oekraïne en de NAVO, is er in andere onderdelen van de buitenlandagenda opvallend veel overlap. Van Trump is bijvoorbeeld bekend dat hij in zijn buitenlands beleid graag de confrontatie opzoekt met China, en dat veranderde onder de regering-Biden/Harris in de praktijk amper. Er kwam onder meer een heel strikt verbod op de uitvoer van componenten voor de meest geavanceerde computerchips naar China.

Ook wat het Midden-Oosten betreft, zit er weinig verschil tussen Trump en Harris: volle steun voor Israël en zero ruimte voor toenadering tot Iran. Trump vernietigde de nucleaire deal met Iran, maar Harris maakte er vooralsnog geen prioriteit van om die nieuw leven in te blazen.

Het Amerikaanse handelsbeleid zal ook onder Harris gekenmerkt worden door tarieven. Biden behield de meeste van de tarieven die Trump tijdens zijn eerste periode in het Witte Huis invoerde en ook Harris is niet van plan die muur neer te halen.

Op binnenlands vlak belooft Trump, na een campagne gestoeld op het obsessief diaboliseren van migranten, zwaar uit te pakken met massale deportaties, maar ook de immigratieplannen van Harris behoren bij de strengste in lange tijd. Ze is onder meer voorstander van een beperking van de asielaanvragen, waarmee ze ook tegemoet zou komen aan een verrechtsing van de publieke opinie op het vlak van migratieregels.

Trump stelt een nieuwe belastingverlaging voor, in tegenstelling tot Harris. In zijn vorige ambtstermijn ondertekende Trump al een grootschalige belastingverlaging, wat een van zijn voornaamste verwezenlijkingen was als president. Die lagere tarieven lopen echter eind volgend jaar af, maar als Harris wint, is ze niet van plan om de klok volledig terug te draaien. Enkel de rijkste Amerikanen, die meer dan 400.000 dollar per jaar verdienen, zullen hun belastingvoeten zien toenemen.

Advertentie

Fracking

Tijdens haar eerste presidentscampagne, die in 2019 afliep nog voor er maar een stem in de voorverkiezingen was uitgebracht, stond Harris nog voor een links energiebeleid. Ze was onder andere tegen fracking, de controversiële want vervuilende techniek voor gaswinning die onder andere swingstate Pennsylvania veel jobs bezorgt. Intussen draaide Harris bij. Ook als zij president wordt, zullen de VS er volop in blijven investeren. Trump hamerde er in zijn campagne op dat Amerika nog meer naar olie moet boren (‘drill baby drill’), maar het feit is dat de VS onder Biden al meer olie en gas dan ooit uit de grond haalden.