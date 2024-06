De must-reads van het weekend

Maken smartphones onze tieners ziek en ongelukkig? De invloedrijke Amerikaanse psycholoog Jonathan Haidt is overtuigd van wel.

‘We hebben een jeugd gebaseerd op spel vervangen door een jeugd gebaseerd op smartphones.’ Dat zegt Haidt, die met zijn boek ‘Generatie angststoornis’ al maanden het debat domineert in de Verenigde Staten. Hij polariseert ook, omdat andere wetenschappers het niet eens zijn met zijn alarmistische conclusies over de tsunami aan mentale problemen die smartphones - en dan vooral de socialemedia-apps - bij jongeren veroorzaken. ‘Kinderen die bezig zijn met het creëren van posts en wachten op likes en comments zijn niet aan het spelen, maar aan het performen.’

Twee tieners vertellen ook over hun dubbelzinnige relatie met hun smartphone. Ze zijn dol op korte, leuke filmpjes en berichten van vrienden, maar schrikken zelf van het verslavende karakter. ‘Zodra je begint, wil je meer zien.’

Tom Van Grieken: ‘De kiezer zal bepalen hoeveel water wij bij de wijn willen doen’

Vlaams Belang beleeft voorlopig een vlekkeloze campagne. Sterke peilingen en aanhoudende media-aandacht maken dat de lang verguisde partij meer dan ooit ernstig wordt genomen. Maar draait kopstuk Tom Van Grieken met zijn fabelachtige plannen de kiezers geen rad voor de ogen? ‘In mijn enthousiasme om de dingen eenvoudig uit te leggen heb ik het misschien té eenvoudig uitgelegd.’

Hoe links is Wallonië nog? ‘Ik steek mijn middelvinger op naar de PS’

Het was ook de week waarin een rechtse coalitie plots in beeld kwam in Wallonië, waar de liberale MR de grootste partij kan worden. Op stap in Bergen komt onze verslaggever de grote affiches van Georges-Louis Bouchez tegen in het straatbeeld en in de snackbar van Mevlit Aydin. ‘Ik heb intussen drie ondernemingen en geloof dat je enkel met werken het verschil kan maken.’

CEO Hajir Hajji: ‘Ik gun iedereen een Action, te beginnen in Europa’

Ze begon op haar zeventiende als rekkenvuller. Sinds twee jaar is Hajir Hajji de CEO van Action, de razendsnel groeiende keten die alles - van koelboxen tot viltstiften - aan spotprijzen verkoopt in spartaans ingerichte panden in de retailparken van de periferie. Wat is het geheim van Action? ‘Ik vond twintig nieuwe winkels per jaar veel, nu doen we er honderd.’

Topeconoom Rajan: ‘India moet nóg meer groeien, maar niet zoals China’

Geen land groeit zo hard als India. Vorig jaar stak India China al voorbij als meest bevolkte land van de wereld, investeerders lonken naar het land van Narendra Modi als nieuwe fabriek van de wereld. Ook de Indiase aandelenbeurs leeft op. Maar Raghuram Rajan, de invloedrijke econoom die visionaire stukken schreef over de financiële crisis van 2008, kijkt kritisch naar zijn land van oorsprong. ‘De wereld is niet klaar voor een tweede China dat zou knabbelen aan wat overblijft van de westerse industrie.’

Doku in Prada, Onana in Dior: de nieuwe catwalk ligt naast het voetbalveld

Vrijdag verzamelden de Rode Duivels voor de laatste voorbereiding van het EK in Duitsland. De momenten waarop de selectie afzakt naar Tubeke zijn veranderd in onvervalste catwalkmomenten. Op hippe Prada-loafers en met felgekleurde Louis Vuitton-tassen paraderen de Duivels voor de paparazzi. Wat verklaart het nieuwe huwelijk tussen voetballers en luxehuizen? ‘De lonen in de topsportmarkt zijn geëxplodeerd. Niet alleen vermogensbeheerders houden die lijstjes in de gaten, ook de luxemerken.’

Ontdek de geschiedenis achter 6 olympische wedstrijdlocaties in Parijs