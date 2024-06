De must-reads van het weekend

Na een campagne gekleurd door debatten over koopkracht, transgenders en balletjes in tomatensaus is het nu eindelijk aan de kiezer.

Schermvullende weergave ©Gert Jochems

Hoe groot wordt de ruk naar rechts? Het is de centrale vraag die de stembusgang en de analyse van de uitslagen zal domineren. We volgen de man om wie het de laatste 15 jaar voortdurend draaide, en die ook deze campagne meesterlijk naar zijn hand heeft gezet. Wordt het de vlucht vooruit voor N-VA-voorzitter Bart De Wever, die kandideert voor het premierschap, of de zwanenzang van de Vlaams-nationalist die er dan toch niet in geslaagd is het Vlaams Belang klein te krijgen?

Advertentie

Verder laten zestien ondernemers op hun stembiljet kijken, blikken we vooruit op de Europese uitslag en zien we hoe de schaduw van de donkerrode begroting nu al over de ongetwijfeld moeizame onderhandelingen hangt.

Schermvullende weergave

Feestje op de Leie, uitroeptekens op LinkedIn: de verkoop van het piepjonge Gentse AI-bedrijf Henchman aan uitgever LexisNexis voor 150 miljoen euro doet de techscene rillen van opwinding. Een uitzonderlijke deal of het bewijs dat Gent de enige techstad is die ertoe doet? Onze specialisten duiken in het dossier. ‘Je hebt vandaag geen honderden miljoenen meer nodig om een bedrijf te bouwen, dat lukt steeds sneller.’

Schermvullende weergave ©siska vandecasteele

Ze bracht ‘De mol’ weer op tv en maakte van Gert Verhulst een gerespecteerde talkshowhost. Annick Bongers was misschien wel de laatste koningin van de klassieke tv. Maar na tien jaar als programmadirecteur neemt ze nu afscheid van Play Media. Aan journalist Rik Van Puymbroeck vertelt ze waarom. ‘Een nieuw seizoen zou te veel in mijn comfortzone zijn.’

Schermvullende weergave ©Alfredo Caliz/Panos Picture

Vuile diesel, hopen afval en een enorme honger naar energie: cruises staan voor veel, maar niet voor duurzaamheid. De familie Pinault - van merken als Gucci en Balenciaga - zoekt met haar luxueuze rederij Ponant naar manieren om haar vloot uitstootvrij te maken. Zodat die excursies van 50.000 euro naar Antarctica straks helemaal verantwoord zijn. Maritiem redacteur Marie Van Oost gaat langs op de werf in Cádiz.

Schermvullende weergave ©Els Zweerink

Margaret Versteden groeide op in de Australische outback. Vandaag is ze de CEO van webwinkel Bol. Over haar traject van een sobere jeugd op de boerderij tot hoofd van een van de grootste retailers van Europa vertelt ze in een ontbijtbar in Utrecht. ‘Mijn ouders hebben absoluut hun best voor mij gedaan, maar ik had meer nodig dan zij me konden geven.’

Schermvullende weergave ©Josefien Tondeleir

Exact twee maanden geleden sloot Van Hool de deuren. Zo’n 2.400 werknemers verloren hun job bij de bus- en trailerbouwer uit Koningshooikt. Vier ex-werknemers vertellen over hun zoektocht naar een nieuwe baan. ‘Ik ben teruggegaan, maar ik was niet meer gemotiveerd.’

Schermvullende weergave