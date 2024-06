De must-reads van het weekend

Het Vlaams Belang is er zondag niet in geslaagd zichzelf incontournable te maken en onderhandelt niet mee. Sneuvelt het cordon sanitaire straks wel op het platteland?



Vijf jaar geleden was het Vlaams Belang in verschillende Vlaamse gemeenten totaal afwezig, bij de afgelopen verkiezingen haalde het hier en daar uit het niets meer dan 30 procent. Vooral de landelijke gemeenten, van Houthulst tot Hoogstraten, gingen massaal voor de bijl van extreemrechts. Is het platteland, met zijn laatste CD&V-bastions en hier en daar nog een blauwe burgemeester, de politieke arena waar het cordon sanitaire zal sneuvelen? Reporter Sarah Lamote ging op onderzoek.



Melissa Depraetere (Vooruit): ‘Georges-Louis Bouchez is compleet onbetrouwbaar’

Ze pakte in allerijl het roer over van Conner Rousseau na diens dronken uitlatingen over Roma en vrouwen, en leidde de socialistische partij naar een verdienstelijke uitslag. Hoe kijkt Vooruit-voorzitster Melissa Depraetere naar de onderhandelingen? ‘Georges-Louis Bouchez is compleet onbetrouwbaar.’



‘Macron zou beter zichzelf ontbinden’

Dat Emmanuel Macron plots verkiezingen uitriep om de opmars van het extreemrechtse RN in Frankrijk te counteren, is dé politieke gok van het jaar. Verslaggever Rik Van Puymbroeck trekt naar Drancy, de sombere Parijse voorstad waar de wieg stond van de charismatische jonge RN-kopman Jordan Bardella. Zijn wandeling eindigt aan Hôtel de Matignon, de ambtswoning van huidig premier Gabriel Attal. Ook de poulain van president Macron draait zich warm voor de stembusslag. Maar wat denkt de Parijzenaar? ‘Ik heb nog nooit vóór iemand gestemd, altijd tegen.’



Nieuwe politieke onzekerheid test Europese markten

Op de financiële markten staan de zenuwen strak gespannen na de wilde gok van de Franse president Emmanuel Macron. De beurzen in zijn land boeken flink verlies sinds hij vervroegde verkiezingen aankondigde. Wat betekent de toenemende politieke onzekerheid voor beleggers?



Euro 2024: de Duitse zucht naar een nieuw zomersprookje

Maandag treden de Rode Duivels aan tegen Slovakije en begint ook voor de Belgen het EK. Maar hoe kijken de Duitsers naar de komst van het kampioenschap? Het land leek wel in een collectieve depressie gesukkeld door de plafonnerende economie en de politieke onrust. We gaan op zoek naar het EK-effect in speelstad Düsseldorf.



Weer stappen met een brein- en ruggenmergimplantaat: ‘Eindelijk had ik iets om voor te vechten’

De wereldpers keek mee toen de Nederlander Gert-Jan Oskam een jaar geleden in Zwitserland met zijn rollator over straat wandelde. Dankzij een implantaat van het Nederlands-Zwitserse bedrijf Onward, kon de man die meer dan tien jaar verlamd was opnieuw stappen. Dat lukte dankzij een soort pacemaker in zijn ruggenmerg die elektrische schokjes naar zijn spieren stuurt. Kunnen we dwarslaesie straks genezen? ‘Ik kreeg eindelijk de kans om voor mijn herstel te vechten.’



Natan-telgen lanceren 11PM, nieuw modemerk voor ‘tailored streetwear’