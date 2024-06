De must-reads van het weekend

De Tour is een van de meest extreme sportevenementen ter wereld. In het postdopingtijdperk grijpen ploegen naar voeding om de performance van hun renners te boosten. Hoe werkt dat?

Schermvullende weergave ©AFP

In de hitte of door de striemende regen malen renners elke dag honderden kilometers en soms duizenden hoogtemeters af. Drie weken lang worden hun afgetrainde lichamen - met een zo laag mogelijk gewicht - tot het uiterste gedreven. Wie wint in de keuken, neemt voorsprong in de race. Redacteur sport & business Dries Bervoet duikt in de wereld van de Excel-sheets, de voedingsschema’s en de supplementen. ‘Een week voor de Tour naar McDonald’s gaan: dat kan niet meer, hoor.’

Schermvullende weergave ©Joel Saget/AFP

Gabriel Zucman: ‘Het is kortzichtig om als miljardair tegen een minimumbelasting te zijn’

Miljardairs betalen veel te weinig belastingen, betoogt de invloedrijke Franse econoom Gabriel Zucman in een exclusief gesprek. Hij beroerde afgelopen week de internationale media met zijn rapport voor de G20 waarin hij uitlegt hoe een vermogensbelasting kan werken, en waarom die nodig is. ‘Als de superrijken hun deel niet betalen, heeft dat een reële kost.’

Schermvullende weergave ©AFP

‘Als iemand Joe Biden kan overtuigen de handdoek te gooien, is het zijn vrouw Jill’

In zijn debat met Donald Trump maakte de Amerikaanse president Joe Biden een desastreuze indruk. Kunnen de Democraten nog een andere kandidaat in de arena sturen voor de strijd om het Witte Huis? Amerika-kenner Matthias Matthijs, hoogleraar aan de Johns Hopkins University, houdt zijn hart vast. ‘De kans op een burgeroorlog in de Democratische Partij valt niet uit te sluiten.’

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Het geheim van het Gentse groeibedrijf TechWolf

TechWolf gooide deze week hoge ogen met een kapitaalronde van 40 miljoen euro. Het Gentse groeibedrijf schrijft het tot nu toe grootste succesverhaal in de Belgische ‘hr-tech’, een kruising van hr-diensten en technologie. In de hr-sector klinkt lof voor de aanpak van TechWolf, maar ook voorzichtigheid. ‘Niet elk bedrijf is hier al klaar voor.’

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

Elke Van den Brandt, de groene politica die wél scoorde: ‘Niemand zal in Brussel zijn droomcoalitie krijgen’

Ze is een van de weinige groenen die wel de verkiezingen won. In Brussel wist Elke Van den Brandt te scoren met haar kordate beleid pro-fiets. Maar straks moet ze armworstelen met de MR, die haar kiezers net vrije baan voor de auto beloofde. Ook de vorming van een Nederlandstalige meerderheid is geen sinecure door het succes van het islamitisch geïnspireerde Team Fouad Ahidar. ‘Iedereen moet water bij de wijn doen. Een droomcoalitie zal er voor niemand inzitten.’

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Hoe haalt u voordeel uit dynamisch elektriciteitscontract?

Deze zomer dreigen voor het eerst grote zonne- en windparken afgekoppeld te worden omdat we met een teveel aan stroom kampen. Het ziet ernaar uit dat producenten geld zullen krijgen om tijdelijk net niét te produceren. Energieleveranciers spelen in op de grillige stroomprijs met dynamische contracten die verbruik bij piekproductie belonen. Is zo’n contract echt interessant?

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

De Tijd-redactie serveert u 22 zomerse boekentips

Nog op zoek naar een goed boek voor op reis? Redacteurs van De Tijd tippen 22 favorieten van dit jaar, van de biografie van Hugo Claus tot vers werk van de beste thrillerschrijver van Zuid-Afrika.

Schermvullende weergave ©Barozzi Veiga + Tab Architects + Barbara Van Der Wee

Knoks casino staat voor grootste transformatie ooit