De must-reads van het weekend

Ze heeft Groen min of meer op eigen houtje van de kiesdrempel gered. Hoe kijkt Petra De Sutter, de gynaecologe die boegbeeld werd, naar de politiek en de wereld?

Journalist Rik Van Puymbroeck ontvangt de ontslagnemende vicepremier in zijn huis in de Auvergne. Ze praten er twee dagen lang, over het harde machtsspel van de politiek, over veerkracht en nachtjes doordoen, en hoe ze het impostersyndroom van zich heeft afgeschud. 'Ik twijfel nog, maar nooit aan mezelf.'

Het Frankrijk van Le Pen en Bardella heeft Hongaarse trekjes

Zondag trekt Frankrijk naar de stembus voor de tweede en laatste ronde van de parlementsverkiezingen. Ondanks de strategische herpositionering van linkse en centrumkandidaten, stevent het extreemrechtse Rassemblement National van Marine Le Pen af op een historisch resultaat. Wat als Le Pen wint? 'Het maatschappijbeeld van Le Pen en Bardella is geënt op het Hongarije van Viktor Orbán.'

Het nieuwe reizen: wordt Wales het nieuwe Corfu?

Overstromingen in de Alpen, bosbranden en hittegolven in Griekenland en Turkije: we zullen de komende jaren steeds vaker rust en verkoeling opzoeken in noordelijke landen, zo voorspellen toeristische organisaties. Wales wordt vaak genoemd als een regio die veel toeristisch potentieel heeft, dankzij zijn bergen en stranden. Maar is de rurale regio daar klaar voor? 'Stranden met rijen en rijen parasols? Dat kan ik me niet voorstellen.'

30 jaar geleden wist ze al: 'Ik word bedrijfsleider'. Nu wordt Sabine Sagaert CEO bij diepvriesreus Ardo

Ze bouwt al jaren aan haar carrière als topmanager, bij onder andere de brouwer AB InBev en het voedingsbedrijf Vandemoortele. Nu is Sabine Sagaert gestrikt als CEO van Ardo, het grootste diepvriesgroentebedrijf ter wereld. Er wacht haar een bedrijf dat worstelt met klimaatverandering, oogsten die minder opbrengen, een generatiewissel bij de stichtersfamilie Haspeslagh en een nieuwe aandeelhouder, agro-investeerder Els Thermote. Wie is Sabine Sagaert?

'Onze verzekeraar bleek de meerwaarde van 300.000 euro nooit te hebben toegevoegd in onze polis'

In 2023 brandde het grondig gerenoveerde huis van Paul Van Goethem volledig af. Toen bleek dat zijn verzekeringsmakelaar het contract nooit had herzien na de verbouwing, keek hij aan tegen een put van 300.000 euro. Hoe het daarna verder ging - en hoe u een gelijkaardig drama voorkomt - vertelt hij in de eerste aflevering van onze zomerreeks over verbouwen. 'Ook onze inboedel bleek minstens dubbel zo veel waard als verzekerd.'

Zomersolden op de beurs

In de winkelstraat draaien de solden op volle toeren. Zijn er op de beurs ook koopjes te doen?

30 jaar Nobu: hoe Nobu Matsuhisa en Robert De Niro een wereldwijd luxe-imperium bouwden