De must-reads van het weekend

Hoe lang houdt Joe Biden nog vol? Na een week waarin de kritiek op de soms verwarde Amerikaanse president maar niet ging liggen, stellen we de vraag in zijn thuisbasis Wilmington (Delaware).

Verslaggever Henk Dheedene trekt door de lanen van Wilmington, waar de buren van Biden vier jaar geleden nog champagne dronken op diens overwinning op Donald Trump. Vandaag klinkt er scepsis, en ergernis. Terwijl donoren de vinger op de knip houden, kalft zelfs hier de steun af voor de 81-jarige Democraat die van geen wijken wil weten. ‘Hij is erg egoïstisch door toch in de race te blijven.’

De ether, de grootste cryptomunt na de bitcoin, staat op het punt mainstream te worden. We hebben een exclusief gesprek met de man die de ethereumblockchain bedacht. De Russisch-Canadese drop-out en programmeur Vitalik Buterin is zo invloedrijk dat de waarde van de munt schommelt zodra hij in het openbaar verschijnt of net voor eventjes verdwijnt. Maar zijn horizon ligt verder. ‘Als iedereen in ether belegt maar niemand de technologie gebruikt, heb ik gefaald.’

Hij is misschien wel de laatste bestsellerauteur van Vlaanderen, en zeker de jongste. In zijn buitenhuis in de Auvergne spreekt journalist Rik Van Puymbroeck met Ish Ait Hamou, de 37-jarige choreograaf die doorbrak dankzij ‘So You Think You Can Dance’, maar sinds tien jaar toch vooral schrijver is. Van zijn laatste roman verkocht hij bijna honderdduizend exemplaren. ‘Lezers en kijkers zijn zo belangrijk. Alleen zij weerspiegelen de kwaliteit van je werk.’

Wat doet Nvidia in Gent? De Amerikaanse chipreus die tot de meest waardevolle bedrijven ter wereld behoort, heeft in alle discretie een Belgische vestiging opgericht. Achter de anonieme gevel van een coworkingspace werken negen ingenieurs aan bijzonder waardevolle technologie, zo blijkt. We gaan langs bij de Gentse prof en mentor van de Vlaamse Nvidia-brains. ‘De strijd om snellere technologie duwt alles vooruit.’

Hij is de jongste voetballer die scoorde op een EK. Met zijn goal tegen Frankrijk zette Lamine Yamal, die vandaag 17 jaar wordt, Spanje bovendien op weg naar de finale. Wie is de jongen, die afkomstig is uit een van de armste wijken van Barcelona en voor wie topclubs met honderden miljoenen staan te zwaaien?

Ford, Renault, Opel: aan dat lijstje van automerken die ooit de Belgische industrie stutten maar ons land de rug toekeerden, is deze week Audi toegevoegd. In Vorst verliezen straks vermoedelijk 3.000 werknemers hun baan. Tegelijk blaakt de laatste autofabriek in ons land van gezondheid: die van Volvo in Gent. Met dank aan een nieuw model, de Tesla-aanpak en... Chinese importheffingen.

