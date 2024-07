De must-reads van het weekend

Hij overleefde een aanslag, kreeg steun van big tech en Wall Street en zag zijn rivaal Joe Biden uitvallen met covid. Stevenen we onvermijdelijk af op een tweede ambtstermijn als Amerikaanse president voor Donald Trump?

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

Na zijn triomfantelijke optreden op de Republikeinse conventie lijkt Donald Trump sterker te staan dan ooit.

Advertentie

De markten zijn al een week in de ban van de Trump trade, de marktbewegingen die inspelen op verkiezingssucces voor de Republikein. Welke aandelen zullen profiteren van een tweede termijn voor de man die prat gaat op importheffingen, olie- en gaswinning en een protectionistische politiek die de inflatie dreigt aan te vuren?

Zijn running mate J.D. Vance is ook een koele minnaar van de vrijhandel die de VS - en met uitbreiding de geïndustrialiseerde wereld - zo welvarend heeft gemaakt. Wie is de man uit een van de armste regio's van de VS die Trump in een vorig leven nog 'Amerika's Hitler' noemde, maar zich vandaag profileert als zijn pitbull?

Schermvullende weergave ©saskia vanderstichele

Hij vormde in recordtempo een Waalse regering, installeerde de jongste minister-president van het land en zit terug aan tafel met formateur Bart De Wever (N-VA) om een federale coalitie in de steigers te zetten. Georges-Louis Bouchez (MR) heeft zijn imago van donkerblauwe stokebrand ingeruild voor de rol van kingmaker, zo lijkt het. En zo het vertrouwen van de formateur gewonnen. 'De Wever is een romantische historicus. Bij hem verdien je pas respect als je op het slagveld wint', zegt Bouchez in een interview.

Advertentie

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

Advertentie

We trekken naar Saint-Denis, een armoedige banlieue van Parijs, met Anne Mie Depuydt. De West-Vlaamse architecte tekende mee aan het olympisch dorp waar vanaf volgende week duizenden atleten verblijven. Er is - tot consternatie van veel delegaties - geen airco, want duurzaamheid staat centraal. De flats moeten straks vooral dienen als betaalbare woning voor Parijzenaars. In gesprek met een eigenzinnige vrouw. 'Ik hou niet van herhaling, zo leer ik niets bij.'

Schermvullende weergave ©Jeffrey Torremans

De wegwerpbeker verovert het festivalterrein. Maar niet van harte: op Rock Werchter klonk gemor over gedoe en ook Tomorrowland doet dit weekend niet mee. Volgens de festivalorganisatoren zijn recycleerbare wegwerpbekers zelfs duurzamer. Is dat zo? We gaan langs bij de bedrijven die de bekers wassen en recycleren.

Schermvullende weergave ©Christophe De Muynck

Meer dan een op de vijf bruggen, wegen, dijken en andere mobiliteitsinfrastructuur in beheer van de Vlaamse overheid is in slechte of verouderde staat. Maar waar liggen de probleemgevallen exact? Hoe erg zijn de bruggen, tunnels en andere kunstwerken eraan toe? Ontdek het in onze interactieve explainer.

Advertentie

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

Als netmanager van VRT 1 maakte ze er een punt van de documentaire te tonen over de vrouwen die werden lastiggevallen door tv-figuur Bart De Pauw. Toen ging de top van de openbare omroep tegenwringen. Maar Lotte Vermeir dreef door, vertelt ze tegen Rik Van Puymbroeck. Omdat ze impact wil. 'Ooit zei iemand: 'Met deze kijkcijfers zou je bij VTM een bonus van 100.000 euro krijgen.' Maar de VRT is waar mijn hart ligt.'

Schermvullende weergave ©AFP