De must-reads van het weekend

Het is oorlog in de Antwerpse haven. Hoe groene waterstof de haven doet daveren en de CEO doet wankelen.

Schermvullende weergave ©BELGA

Een brandbrief van de belangrijkste werkgeversorganisatie, een emotionele steunbetuiging van ondernemer Fernand Huts en burgemeester Bart De Wever (N-VA) die plots geconfronteerd wordt met geruchten over het mogelijke vertrek van superschepen Koen Kennis (N-VA) om de gecontesteerde havenbaas Jacques Vandermeiren te vervangen: een blik op de machtsstrijd in de haven, het pompende hart van de Vlaamse economie.

Advertentie

Vandermeiren komt vaak in beeld met aankondigingen rond groenewaterstofprojecten. Terwijl sommige CEO’s elke dag moeten knokken om hun bedrijf rendabel te houden, legt de politiek nieuwe regels op, klinkt het. 'Wij worden geforceerd groene waterstof te kopen terwijl daar nog geen markt voor is.'

Schermvullende weergave ©Josefien Tondeleir

Emma Meesseman, het basketgenie dat België naar de top loodst

Maandag beginnen de Belgian Cats aan hun eerste olympische wedstrijd. Het vrouwenbasket kreeg de afgelopen jaren een enorme boost, en dat is onder andere te danken aan de enorme star quality van speelster Emma Meesseman. Wat maakt haar zo bijzonder? 'Ze is een genie, onze Kylian Mbappé.'

Schermvullende weergave ©Jonas Lampens

Advertentie

1 miljoen euro per jaar maar toch krijgen we Aziatische hoornaar niet klein

Geen exoot die zo snel terrein wint als de hoornaar, de Aziatische wesp die bijen vreet en schrik aanjaagt. Vlaanderen stopt elk jaar 1 miljoen euro in de jacht op het insect, maar dat zet weinig zoden aan de dijk. We gaan op pad met een hoornaarjager. 'De hoornaar pakt ons voortdurend in snelheid.'

Advertentie

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

Consultant Kande Kazadi: ‘Racisme zal altijd bestaan, maar het gaat al veel beter dan 30 jaar geleden'

Hij is amper 35 en partner bij Bain, de wereldtop in strategische consultancy. Aan Rik Van Puymbroeck vertelt Kande Kazadi over zijn opmerkelijke parcours, van de ontroering bij de kiesoverwinning van de Amerikaanse president Barack Obama tot een harde leerschool bij de Antwerp Giants en zijn stap naar het internationale bedrijfsleven. 'Ik ben al tien jaar consultant en ik ben nog nooit iemand tegengekomen die eruitziet als ik.'

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

Techbubbel barst

De lancering van de slimme chatbot ChatGPT zette op de beurzen een techrally in die anderhalf jaar duurde. De torenhoge verwachtingen over slimme toepassingen en de belofte van ongeziene productiviteitsboost stuurde Amazon, Alphabet, Apple en co. naar stratosferische hoogtes. Vandaag bloeden de Magnificent Seven en zijn er grote zorgen over de kosten van al die miljardeninvesteringen. Loopt de ballon leeg?

Schermvullende weergave

5 x relaxen met uitzicht in de beste rooftopbars