De must-reads van het weekend

Op een maand van de gemeenteraadsverkiezingen kijken we naar de strategie van het Vlaams Belang. Zal extreemrechts het cordon sanitaire lokaal wél breken?

Schermvullende weergave ©Jeffrey Torremans

Verslaggever Sarah Lamote trekt naar Sint-Truiden, waar Roosmarijn Beckers een gooi doet naar de burgemeesterssjerp. In de door schandalen geplaagde Limburgse fruitstad mikt ze op de stem voor verandering. Elders verloopt de zoektocht naar sterke lokale figuren moeizaam. ‘De partij mist stemmentrekkers.’

Schermvullende weergave ©Serge Baeken

De miljardendeal bij D’Ieteren: ‘De relatie tussen de twee neven was onhoudbaar, ze zijn te verschillend’

Bij de groep boven Volkswagen-importeur D’Ieteren greep deze week Nicolas D’Ieteren, zevende generatie van het autogeslacht, de macht na een deal met Olivier Périer. De twee neven zijn miljardairs én elkaars tegenpolen. Redacteur Piet Depuydt schetst een portret van twee hyperintelligente, eigenzinnige en steenrijke mannen - die uiteindelijk niet meer door één deur konden. ‘De scheiding stond in de sterren geschreven.’

Schermvullende weergave ©SpaceX

Sarah Gillis, de SpaceX-ingenieur die op ruimtewandeling mocht

Samen met fintechmiljardair Jared Isaacman maakte Sarah Gillis deze week als eerste burger ooit een ruimtewandeling. De 30-jarige ingenieur staat aan het hoofd van het astronautenprogramma van raketbouwer SpaceX, het bedrijf van techondernemer Elon Musk dat zich nu ook profileert op ruimtetoerisme. Wie is zij?

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

Patrick Janssens: ‘Ik ga niet vergelijken met mijn 49.000 stemmen uit 2012’

Twaalf jaar geleden gooide Patrick Janssens de handdoek nadat hij de strijd om Antwerpen verloor van Bart De Wever (N-VA). Nu tekent hij bij Vooruit voor de politieke comeback van het jaar. Reporter Rik Van Puymbroeck wandelt met Janssens door Antwerpen, de stad die een ware transformatie onderging. Welke fouten heeft hij gemaakt, wat zou hij anders aanpakken? ‘Antwerpen heeft geen luchthaven nodig.’

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Exclusief gesprek met sprintlegende Michael Johnson, die atletiek ‘great again’ wil maken

Hij is een levende legende en een van de meest invloedrijke stemmen in het atletiek. Nu heeft ex-sprinter Michael Johnson (57) plannen om het atletiek weer ‘groots’ te maken. We hadden een exclusief gesprek. ‘Ik doe het uit liefde, zeker, en ook wel een beetje voor het geld.’

Schermvullende weergave ©MALCOLM PARK / Avalon

Van Gogh in Londen: ‘We houden niet van de mythe dat hij een eenzame en gestoorde schilder was’

In Londen opent in The National Gallery een van dé expo’s van het jaar. Chef cultuur Koen Van Boxem ziet in een omvangrijke en prikkelende tentoonstelling van topwerken hoe de curator komaf maakt met de mythe van Vincent van Gogh als getormenteerde, eenzame gek. ‘Hij zet je voortdurend op het verkeerde been.’

Schermvullende weergave ©Alexander Haiden

4 topadressen voor wie de septemberrush achter zich wil laten