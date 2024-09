De must-reads van het weekend

Matthias Diependaele wordt de volgende Vlaamse minister-president. Wat voor een leider is hij?

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

Bijna was Matthias Diependaele (N-VA) politicus af: op de dag na de verkiezingen van 2009 had hij alvast drie sollicitatiegesprekken gepland. Omdat de N-VA onverwacht erg goed scoorde, raakte hij vanop de derde plaats toch verkozen in het Vlaams Parlement. Straks wordt hij minister-president. Politiek journalist Dieter Dujardin zoekt uit wat we van de relatief onbekende oudgediende kunnen verwachten. ‘Hij is de antipode van tafelspringers als Conner Rousseau en Sammy Mahdi.’

Advertentie

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

De koehandel achter een Knokse luxetoren

Op het bekendste plein van Knokke-Heist staat een woontoren vol luxeflats die de skyline domineert. Liefst 13 verdiepingen telt One Carlton, een project van de ontwikkelaars Bart Versluys en Paul Gheysens. Recent werd een flat verkocht voor 18 miljoen euro. Dat maakt van de verkoop de duurste transactie in de mondaine kustgemeente waarvan de buitenwereld lucht kreeg.

Maar de woontoren strookt niet met de lokale reglementering, en ook de aanbesteding voor de ondergrondse parkeergarage roept grote vragen op over de al te innige banden tussen het gemeentebestuur en de vastgoedbaronnen, blijkt uit een reconstructie van De Tijd. ‘Dergelijk handjeklap is duidelijk strijdig met de regels van het stedenbouwkundig recht.’

Schermvullende weergave ©IMAGO/Eibner

Advertentie

Marathons zijn booming business: ‘Het is sfeer boven strijd’

Meer dan 50.000 lopers verschijnen zondag aan de start van de marathon van Berlijn, onder wie flink wat buitenlanders. Touroperators spelen handig in op de booming business van het marathontoerisme, aangedreven door fomo (fear of missing out) en de gezondheidsboom na corona. ‘De stormloop wordt elk jaar gekker.’

Advertentie

Schermvullende weergave ©Bloomberg

Hebben beurzen nog grinta in politiek beladen slotkwartaal?

Welke belangrijke momenten kunnen dit najaar uw aandelenportefeuille in beweging brengen? De Beleggen-redactie gidst u door een potentieel woelig najaar. ‘Dit is een van de minst traditionele marktomgevingen aller tijden.’

Schermvullende weergave ©BELGA

Vier keer naar Ensor in Antwerpen

In Antwerpen zijn liefst vier expo’s geopend die gewijd zijn aan James Ensor. Van zijn meesterwerken in het KMSKA tot de nieuwe maskers van haar- en make-upartiesten in het Modemuseum: de Oostendse meester van licht, vermomming en kleur inspireert over de generaties heen.

Schermvullende weergave ©Alejandro Ramirez Orozco

Toparchitecten kiezen nieuwe innovatieve materialen